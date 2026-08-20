Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 126

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вот есть Райффайзенбанк который если верить интернету не под санкциями и принимает переводы по SWIFT правда с комиссией 500р, но у него можно открыть только карту системы мир, а мир убрали или как...
 
Aleksey Semenov #:
вот есть Райффайзенбанк который если верить интернету не под санкциями и принимает переводы по SWIFT правда с комиссией 500р, но у него можно открыть только карту системы мир, а мир убрали или как...

ТАМ ПЕРЕВОД ПО РЕКВИЗИТАМ А НЕ НА КАРТУ ЕСЛИ РЕЧЬ ПРО ВЫВОД ОТ 3000

 
Evgeniy Zhdan #:

В Тикмилле есть пополнение Вебманями. А вывод есть и на USDT. Вот я открыл счет, завел вебманями. Через несколько месяцев хотел снять уже в USDT. Сказали нет, дорогой, в чем заводил, в том и снимай. Пришлось в WMZ снимать.

Нужно пополнить счёт криптой, тогда и этот способ вывода будет открыт.

Но использовать брокера как обменник не получится. Если вычислят, прикроют лавочку.

 
А как-нибудь комментировалась тема, что пополнить сервис картой UnionPay можно, а вывести на неё нельзя?
 
Konstantin Kulikov #:
А как-нибудь комментировалась тема, что пополнить сервис картой UnionPay можно, а вывести на неё нельзя?

не работает эта карта с самого начала

 
Pavel Malyshko #:

не работает эта карта с самого начала

спасибо, а на валютные счета российских банков вывод нормально работает?

 
Konstantin Kulikov #:

спасибо, а на валютные счета российских банков вывод нормально работает?

нет. уже прикрывают лавочку до 20 июня комиссия начинается 50%



и это не один банк такой 

 
Konstantin Kulikov #:

спасибо, а на валютные счета российских банков вывод нормально работает?

не важно какие счета. В банки РФ не вывести напрямую.

 
Pavel Malyshko #:

нет. уже прикрывают лавочку до 20 июня комиссия начинается 50%



и это не один банк такой 

короче если от 3000 то комиссия составит 500 долларов.. даже если 10 000 выводить 500 долларов будет комиссия

 

Ребята я оформил карту зарубежного банка и вывожу на неё) это было так просто и быстро..

в общем я доволен . теперь проблем с курсом нет.

кому нужно пишите мне в личку отвечу всем. цена карты окупается за один вывод в 70 000 рублей.. 

то есть если вы выведите 70 000 с mql5 вы окупите карту в этот же день 

. разрешение на рекламу спросил в Сервисдеске поэтому модераторы не ругайтесь)
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