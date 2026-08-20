Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 126
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вот есть Райффайзенбанк который если верить интернету не под санкциями и принимает переводы по SWIFT правда с комиссией 500р, но у него можно открыть только карту системы мир, а мир убрали или как...
ТАМ ПЕРЕВОД ПО РЕКВИЗИТАМ А НЕ НА КАРТУ ЕСЛИ РЕЧЬ ПРО ВЫВОД ОТ 3000
В Тикмилле есть пополнение Вебманями. А вывод есть и на USDT. Вот я открыл счет, завел вебманями. Через несколько месяцев хотел снять уже в USDT. Сказали нет, дорогой, в чем заводил, в том и снимай. Пришлось в WMZ снимать.
Нужно пополнить счёт криптой, тогда и этот способ вывода будет открыт.
Но использовать брокера как обменник не получится. Если вычислят, прикроют лавочку.
А как-нибудь комментировалась тема, что пополнить сервис картой UnionPay можно, а вывести на неё нельзя?
не работает эта карта с самого начала
не работает эта карта с самого начала
спасибо, а на валютные счета российских банков вывод нормально работает?
спасибо, а на валютные счета российских банков вывод нормально работает?
нет. уже прикрывают лавочку до 20 июня комиссия начинается 50%
и это не один банк такой
спасибо, а на валютные счета российских банков вывод нормально работает?
не важно какие счета. В банки РФ не вывести напрямую.
нет. уже прикрывают лавочку до 20 июня комиссия начинается 50%
и это не один банк такой
короче если от 3000 то комиссия составит 500 долларов.. даже если 10 000 выводить 500 долларов будет комиссия
Ребята я оформил карту зарубежного банка и вывожу на неё) это было так просто и быстро..в общем я доволен . теперь проблем с курсом нет.
кому нужно пишите мне в личку отвечу всем. цена карты окупается за один вывод в 70 000 рублей..
то есть если вы выведите 70 000 с mql5 вы окупите карту в этот же день
. разрешение на рекламу спросил в Сервисдеске поэтому модераторы не ругайтесь)