Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 53

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Pavel Malyshko #:

тут две стороны вопроса..
с одной стороны крепкий рубль обеспечит более низку цену товаров после конвертации.
с другой стороны инфляция в странах Европы заставит их поднять цены на их товары.

тренды валют сказывается на потребительских ценах очень сильно несразу. На потребительских ценах быстро сказываются колебания курсов.

В экономических цепочках (поставок, производства etc) много участников, и много вовлечённых валют. У каждого участника есть свой грубо говоря буфер.
Пока курсовый тренд не скажется на всей цепочке и подушках, цена будет меняться слабо.
При резких колебаниях курсов, часть участников попадает в около-кризисные ситуации и компенсирует риски увеличением цен. 

про российский рынок отдельная песня - у нас исторически минимальная прибыльность чего-угодно около 100%,  всё взгрето и раздуто. Что курс 200 что 40. Просто кому-то придётся подрезать прибыль и довольствоваться жалкими 60% годовых

 
Sergey Efimenko #:

Вчера вечером выводил, но курс в обменниках низкий (62-63 рубля).

Через https://exchanger.money/ повыше: сегодня 65.8

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Exchanger.Money - Сервис обмена различных валют и титульных знаков WebMoney между участниками системы WebMoney Transfer
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На бирже Exchanger.Money вы сможете обменять титульные знаки системы WebMoney Transfer на различные валюты.
 
Mikhail Voropaev #:

Через https://exchanger.money/ повыше: сегодня 65.8


Дак сегодня падёж бакса тормознулся, курс вверх прогнулсо

 
как называется паралельная вселенная ?
 
Alexander Puzanov #:


Дак сегодня падёж бакса тормознулся, курс вверх прогнулсо

И это при закрытых рынках?
%-0
 
Sergey Gridnev #:
И это при закрытых рынках?
%-0


При закрывшихся на подъёме? И какая нафиг пофиг?

Откроются надо думать ещё выше

 
Sergey Gridnev
И это при закрытых рынках?
%-0



у вас брокер барахлит.. если у вас что-то скачет в выходные дни то это не курс центробанка который не меняется в выходные дни.. если он поменялся у одного брокера то это проблема в брокере..

у меня как видите у брокера торговля закончилась в пятницу и последнее изменение в пятницу 6 числа ..

если я правильно понял о чём речь велась в этих двух словах....
 
Вы были против падения рубля, теперь вы против повышения стоимости рубля, что вам нужно, фантики которые можно менять или плиточки в песочнице ?
 
Volodymyr Zubov #:
Вы были против падения рубля, теперь вы против повышения стоимости рубля, что вам нужно, фантики которые можно менять или плиточки в песочнице ?

а вы считать не умеете?) 

продавцам из России на маркете выгодно, чтобы рубль был слабым, а покупателям из России на маркете выгодно ,чтобы рубль был крепким.

это что-то сложное для понимания?)

 
Оффтоп, пожалуйста, прекратите.
Всем (многим) нужно вывести.
Видим новое сообщение - а тут оффтоп...
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