Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 53
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тут две стороны вопроса..
с одной стороны крепкий рубль обеспечит более низку цену товаров после конвертации.
с другой стороны инфляция в странах Европы заставит их поднять цены на их товары.
тренды валют сказывается на потребительских ценах очень сильно несразу. На потребительских ценах быстро сказываются колебания курсов.
В экономических цепочках (поставок, производства etc) много участников, и много вовлечённых валют. У каждого участника есть свой грубо говоря буфер.
Пока курсовый тренд не скажется на всей цепочке и подушках, цена будет меняться слабо.
При резких колебаниях курсов, часть участников попадает в около-кризисные ситуации и компенсирует риски увеличением цен.
про российский рынок отдельная песня - у нас исторически минимальная прибыльность чего-угодно около 100%, всё взгрето и раздуто. Что курс 200 что 40. Просто кому-то придётся подрезать прибыль и довольствоваться жалкими 60% годовых
Вчера вечером выводил, но курс в обменниках низкий (62-63 рубля).
Через https://exchanger.money/ повыше: сегодня 65.8
Через https://exchanger.money/ повыше: сегодня 65.8
Дак сегодня падёж бакса тормознулся, курс вверх прогнулсо
Дак сегодня падёж бакса тормознулся, курс вверх прогнулсо
И это при закрытых рынках?
При закрывшихся на подъёме? И какая нафиг пофиг?
Откроются надо думать ещё выше
И это при закрытых рынках?
у вас брокер барахлит.. если у вас что-то скачет в выходные дни то это не курс центробанка который не меняется в выходные дни.. если он поменялся у одного брокера то это проблема в брокере..
у меня как видите у брокера торговля закончилась в пятницу и последнее изменение в пятницу 6 числа ..
если я правильно понял о чём речь велась в этих двух словах....
Вы были против падения рубля, теперь вы против повышения стоимости рубля, что вам нужно, фантики которые можно менять или плиточки в песочнице ?
а вы считать не умеете?)
продавцам из России на маркете выгодно, чтобы рубль был слабым, а покупателям из России на маркете выгодно ,чтобы рубль был крепким.
это что-то сложное для понимания?)