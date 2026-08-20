Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 124
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я не понимаю того что вы пытаетесь донести
могли бы сделать рассылку всем продавцам из РФ(сообщение с маркета) о наболевших темах если по каким-то имеются часты запросы).
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и закрыть тему..
например:
какие бы вы варианты не предложили на вывод средств, пытаться внедрить мы их не будем и точка.. причины не хотим обсуждать..
или причины такие... чтобы вы не думали что не хотим.. мы просто не можем сейчас..
вот всё банально и просто.. но ничего этого нет)
в общем такой вопрос я задал:
Ну так что Вам ответили Вебманей?
Ну так что Вам ответили Вебманей?
не ответили ничего.
завожу сейчас карту другой страны, чтобы меньше париться по этим вопросам
Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
С paypal тоже самое (машинный перевод с английского) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка: платежная система PayPal временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте повторить транзакцию позже
Угочукву Моби , 2023.05.28 12:01Когда я пытаюсь вывести, я получаю эту ошибку: The PayPal платежная система временно недоступна. Попробуйте повторить транзакцию позже.
Это только у меня или у всех???
Я думаю, что это MQL5 вебсайт обновляется, и платежные системы еще не переподключили (так как выходные).
Попробуйте в понедельник (завтра).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Mikhail Zhitnev, 2023.05.28 11:30Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
С paypal тоже самое (машинный перевод с английского) -
Я думаю, что это MQL5 вебсайт обновляется, и платежные системы еще не переподключили (так как выходные).
Попробуйте в понедельник (завтра).
С paypal все сейчас в порядке (поэтому - или в Webmoney тоже все нормально, или попробуйте завтра в Понедельник):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка: платежная система PayPal временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте повторить транзакцию позже
Угочукву Моби , 2023.05.28 13:18Проблема решена и исправлена
С paypal все сейчас в порядке (поэтому - или в Webmoney тоже все нормально, или попробуйте завтра в Понедельник):
это наверное не мне ответ) не я писал про ДЦ.
а вообще у ДЦ свой курс и если они получают прибыль на конвертации то им должно быть без разницы..
когда вы выводите у ДЦ доллары то он автоматом пишет сколько это будет в рублях к зачислению.. и это не по курсу вашего банка.. а по курсу ДЦ.
исходя из этого ДЦ точно не будет проходным пунктом а как минимум заработает на конвертационном курсе
Года полтора назад я так через Робо обналичивал, Заводил баксы через AstroPay и выводил рублями на Киви они тогда еще не закрыли рублевые счета и был вывод в рублях. Сейчас зашел на старый аккаунт и с удивлением увидел, что они работают и с Киви и с Мир! Вот скриншот снял, надо попробовать пополнить в рубликах, пройдет наверное.