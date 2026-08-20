Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 124

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lynxntech #:

пишите мануал, остальное сотрется

я не понимаю того что вы пытаетесь донести

 
что тут скажешь..

могли бы сделать рассылку всем продавцам из РФ(сообщение с маркета) о наболевших темах если по каким-то имеются часты запросы).
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и закрыть тему.. 

например:

какие бы вы варианты не предложили на вывод средств, пытаться внедрить мы их не будем и точка.. причины не хотим обсуждать..

или причины такие... чтобы вы не думали что не хотим.. мы просто не можем сейчас..


вот всё банально и просто.. но ничего этого нет)
 
Pavel Malyshko #:
в общем такой вопрос я задал:

Ну так что Вам ответили Вебманей?

 
Evgeniy Zhdan #:

Ну так что Вам ответили Вебманей?

не ответили ничего.

завожу сейчас карту другой страны, чтобы меньше париться по этим вопросам

 
Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
"Платежная система Webmoney временно недоступна. Попробуйте провести операцию немного позже."

 
Mikhail Zhitnev #:
Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
"Платежная система Webmoney временно недоступна. Попробуйте провести операцию немного позже."

это хороший знак - может наконец курс доллара к wmz поправят или ещё чё хорошее придумают, не могут же все новости быть только плохими в конце то концов
 
Mikhail Zhitnev #:
Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
"Платежная система Webmoney временно недоступна. Попробуйте провести операцию немного позже."

С paypal тоже самое (машинный перевод с английского) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка: платежная система PayPal временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте повторить транзакцию позже

Угочукву Моби , 2023.05.28 12:01

Когда я пытаюсь вывести, я получаю эту ошибку: The   PayPal   платежная система временно недоступна. Попробуйте повторить транзакцию позже.
Это только у меня или у всех???


Я думаю, что это MQL5 вебсайт обновляется, и платежные системы еще не переподключили (так как выходные).

Попробуйте в понедельник (завтра).

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги с MQL5.com?

Mikhail Zhitnev, 2023.05.28 11:30

Вывод на вебмани сломался опять. У всех так же?
"Платежная система Webmoney временно недоступна. Попробуйте провести операцию немного позже."
Sergey Golubev #:

С paypal тоже самое (машинный перевод с английского) -


Я думаю, что это MQL5 вебсайт обновляется, и платежные системы еще не переподключили (так как выходные).

Попробуйте в понедельник (завтра).

С paypal все сейчас в порядке (поэтому - или в Webmoney тоже все нормально, или попробуйте завтра в Понедельник):

 
Sergey Golubev #:

С paypal все сейчас в порядке (поэтому - или в Webmoney тоже все нормально, или попробуйте завтра в Понедельник):


Починили, заработало! :)
 
Pavel Malyshko #:

это наверное не мне ответ) не я писал про ДЦ.

а вообще у ДЦ свой курс и если они получают прибыль на конвертации то им должно быть без разницы..

когда вы выводите у ДЦ доллары то он автоматом пишет сколько это будет в рублях к зачислению.. и это не по курсу вашего банка.. а по курсу ДЦ.

исходя из этого ДЦ точно не будет проходным пунктом а как минимум заработает на конвертационном курсе

Года полтора назад я так через Робо обналичивал, Заводил баксы через AstroPay и выводил рублями на Киви они тогда еще не закрыли рублевые счета и был вывод в рублях. Сейчас зашел на старый аккаунт и с удивлением увидел, что они работают и с Киви и с Мир! Вот скриншот снял, надо попробовать пополнить в рубликах, пройдет наверное.

Робо

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