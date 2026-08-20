Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 29

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Попробовал привязать карту мир к долларовому счету - все равно никак.  Альфа Банк. 

 

Приносим свои извинения.

Мы все еще работаем с платежным провайдером над запуском карт Мир. Технически все готово, но осталось дорешать ряд организационых вопросов.

 
MetaQuotes #:

Приносим свои извинения.

Мы все еще работаем с платежным провайдером над запуском карт Мир. Технически все готово, но осталось дорешать ряд организационых вопросов.

Спасибо что вообще такая возможность появится) 

Веб мани, конечно, так себе вариант. 

 
MetaQuotes #:

Приносим свои извинения.

Мы все еще работаем с платежным провайдером над запуском карт Мир. Технически все готово, но осталось дорешать ряд организационых вопросов.

дайте пожалуйста знать , когда заработает вывод на Мир, чтобы мы не клацали пытаясь вывести средства каждый день :)

 

серьезно? три смски в день? еще бы сделать так чтобы они приходили, почему теперь нельзя в телеграмм запрос отправлять?


 
Pavel Kolchin #:

серьезно? три смски в день? еще бы сделать так чтобы они приходили, почему теперь нельзя в телеграмм запрос отправлять?


ещё не настроили вывод ,а вы паникуете с вопросами.. что вы там привязывать собрались если нельзя ещё вывести?)

 
чтобы снять волнение пользователей, разговаривал сейчас со Сбербанком по разным вопросам своим.. и решил задать вопрос на счёт переводов из-за границы на карту Мир.
И был получен ответ, что проблем из-за санкций не возникнет, переводы приходят
поэтому всем терпения не заваливайте вопросами до ответа поддержки сайта :)
 
О, боже, МИР появился. Безмерная благодарность сервису!
 
Благодарность сервису MQ и Администрации, за оперативную работу и поддержку своих клиентов.
 
Удалось у кого? У меня мир побыл и пропал
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