Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 29
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Попробовал привязать карту мир к долларовому счету - все равно никак. Альфа Банк.
Приносим свои извинения.
Мы все еще работаем с платежным провайдером над запуском карт Мир. Технически все готово, но осталось дорешать ряд организационых вопросов.
Приносим свои извинения.
Мы все еще работаем с платежным провайдером над запуском карт Мир. Технически все готово, но осталось дорешать ряд организационых вопросов.
Спасибо что вообще такая возможность появится)
Веб мани, конечно, так себе вариант.
Приносим свои извинения.
Мы все еще работаем с платежным провайдером над запуском карт Мир. Технически все готово, но осталось дорешать ряд организационых вопросов.
дайте пожалуйста знать , когда заработает вывод на Мир, чтобы мы не клацали пытаясь вывести средства каждый день :)
серьезно? три смски в день? еще бы сделать так чтобы они приходили, почему теперь нельзя в телеграмм запрос отправлять?
серьезно? три смски в день? еще бы сделать так чтобы они приходили, почему теперь нельзя в телеграмм запрос отправлять?
ещё не настроили вывод ,а вы паникуете с вопросами.. что вы там привязывать собрались если нельзя ещё вывести?)
И был получен ответ, что проблем из-за санкций не возникнет, переводы приходят
поэтому всем терпения не заваливайте вопросами до ответа поддержки сайта :)