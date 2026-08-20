Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 120

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Alexey Gudima #:

Как известно, титульный знак WMZ системы WebMoney потерял привязку к доллару.

Предлагаю @MetaQuotes оперативно заменить его при расчётах с пользователями портала MQL5.com титульным знаком WMT, который на сегодняшний день такую привязку имеет.

Или, как вариант, добавить возможность вывода средств в WMT в дополнение к существующей возможности вывода в WMZ.

Отличная идея, я тоже об этом подумал. Раз не получается реализовать вывод USDT, то почему бы не взять другой титульный знак вебмани:)

 
давайте так:

если вдруг поддержка не видела этот вариант от нас тут который мы предлагаем.. и который возможно технически не будет сложен для них..

то они смогут его реализовать ,потому-что не справедливо что русские зарабатывают на 20% меньше чем все остальные на MQL5/

кому не всё равно примите эстафету и поддержите мой комментарий тестом : ПОДДЕРЖИВАЮ!

и я напишу в поддержку показав сколько из нас хотели бы вот такой вариант вывода. 

Так же хотелось бы добавить если вы не верите в то что это получится, то какой смысл вообще что-то пробовать в жизни , если вы даже простые шансы пусть и имеющие небольшой потенциал на реализацию берёте и заваливаете..

текущая попытка у вас ничего не отнимет..ни денег.. ни времени.. просто показать что нас много , написав Поддерживаю!
 
Pavel Malyshko #:
давайте так:

если вдруг поддержка не видела этот вариант от нас тут который мы предлагаем.. и который возможно технически не будет сложен для них..

то они смогут его реализовать ,потому-что не справедливо что русские зарабатывают на 20% меньше чем все остальные на MQL5/

кому не всё равно примите эстафету и поддержите мой комментарий тестом : ПОДДЕРЖИВАЮ!

и я напишу в поддержку показав сколько из нас хотели бы вот такой вариант вывода. 

Так же хотелось бы добавить если вы не верите в то что это получится, то какой смысл вообще что-то пробовать в жизни , если вы даже простые шансы пусть и имеющие небольшой потенциал на реализацию берёте и заваливаете..

текущая попытка у вас ничего не отнимет..ни денег.. ни времени.. просто показать что нас много , написав Поддерживаю!
ПОДДЕРЖИВАЮ!
 

бунт на корабле обычно заканчивается так


 
lynxntech #:

бунт на корабле обычно заканчивается так


никакого бунта нет. просто вешая нос точно ничего не добиться. а насколько я помню очень часто администрация увидев что пользователи массово чем-то недовольны писала в ветке очень вежливо проявляв своё неравнодушие.


поэтому если у вас долго что-то не получается это не повод терять веру что ничего не выйдет.. давайте не писать о пессимизме.. нам сейчас нужно собраться просто и попробовать.. если не выйдет то мы хотя бы попробовали.

подобную аналогию рассуждения.. по типу:<< ничего не выйдет>> можно переложить на разработки продуктов для форекса.. это сложно не вопрос.. тогда лучше не начинать а если вы пробуете раз за разом и знаете что ваши попытки приводят к чему-то то зачем писать подобное про корабли😇 .

 
Konstantin Kulikov #:

Отличная идея, я тоже об этом подумал. Раз не получается реализовать вывод USDT, то почему бы не взять другой титульный знак вебмани:)

WMT на данный момент было бы гораздо честнее чем WMZ...

 
Поддерживаю! Срочно нужен новый вариант! WMT или AdvCash 
 
Присоединяюсь к предложению вывода на  WMT!
 
даёшь WMT!
 
Если есть такая возможность, WMT интересен не только для конвертации в рубли
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