Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 120
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Как известно, титульный знак WMZ системы WebMoney потерял привязку к доллару.
Предлагаю @MetaQuotes оперативно заменить его при расчётах с пользователями портала MQL5.com титульным знаком WMT, который на сегодняшний день такую привязку имеет.
Или, как вариант, добавить возможность вывода средств в WMT в дополнение к существующей возможности вывода в WMZ.
Отличная идея, я тоже об этом подумал. Раз не получается реализовать вывод USDT, то почему бы не взять другой титульный знак вебмани:)
если вдруг поддержка не видела этот вариант от нас тут который мы предлагаем.. и который возможно технически не будет сложен для них..
то они смогут его реализовать ,потому-что не справедливо что русские зарабатывают на 20% меньше чем все остальные на MQL5/
кому не всё равно примите эстафету и поддержите мой комментарий тестом : ПОДДЕРЖИВАЮ!
и я напишу в поддержку показав сколько из нас хотели бы вот такой вариант вывода.
Так же хотелось бы добавить если вы не верите в то что это получится, то какой смысл вообще что-то пробовать в жизни , если вы даже простые шансы пусть и имеющие небольшой потенциал на реализацию берёте и заваливаете..
текущая попытка у вас ничего не отнимет..ни денег.. ни времени.. просто показать что нас много , написав Поддерживаю!
давайте так:
если вдруг поддержка не видела этот вариант от нас тут который мы предлагаем.. и который возможно технически не будет сложен для них..
то они смогут его реализовать ,потому-что не справедливо что русские зарабатывают на 20% меньше чем все остальные на MQL5/
кому не всё равно примите эстафету и поддержите мой комментарий тестом : ПОДДЕРЖИВАЮ!
и я напишу в поддержку показав сколько из нас хотели бы вот такой вариант вывода.
Так же хотелось бы добавить если вы не верите в то что это получится, то какой смысл вообще что-то пробовать в жизни , если вы даже простые шансы пусть и имеющие небольшой потенциал на реализацию берёте и заваливаете..
текущая попытка у вас ничего не отнимет..ни денег.. ни времени.. просто показать что нас много , написав Поддерживаю!
бунт на корабле обычно заканчивается так
бунт на корабле обычно заканчивается так
никакого бунта нет. просто вешая нос точно ничего не добиться. а насколько я помню очень часто администрация увидев что пользователи массово чем-то недовольны писала в ветке очень вежливо проявляв своё неравнодушие.
поэтому если у вас долго что-то не получается это не повод терять веру что ничего не выйдет.. давайте не писать о пессимизме.. нам сейчас нужно собраться просто и попробовать.. если не выйдет то мы хотя бы попробовали.
подобную аналогию рассуждения.. по типу:<< ничего не выйдет>> можно переложить на разработки продуктов для форекса.. это сложно не вопрос.. тогда лучше не начинать а если вы пробуете раз за разом и знаете что ваши попытки приводят к чему-то то зачем писать подобное про корабли😇 .
Отличная идея, я тоже об этом подумал. Раз не получается реализовать вывод USDT, то почему бы не взять другой титульный знак вебмани:)
WMT на данный момент было бы гораздо честнее чем WMZ...