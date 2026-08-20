Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 14
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Кто-нибудь сегодня проверял вывод? Интересно просто, карты и правда уже не работают..?
сегодня бесконтактная оплата через смартфоны заблокирована даже на территории РФ. только пластик с собой носить или Сберпей картами мир можно.. поэтому и тут скорей всего ничего уже не работает
сегодня бесконтактная оплата через смартфоны заблокирована даже на территории РФ. только пластик с собой носить или Сберпей картами мир можно.. поэтому и тут скорей всего ничего уже не работает
Смартфоны блокированы гуглой, а карты без проблем работают.
сегодня бесконтактная оплата через смартфоны заблокирована даже на территории РФ. только пластик с собой носить или Сберпей картами мир можно.. поэтому и тут скорей всего ничего уже не работает
Хочется снобизма? Примотайте изолентой карту к телефону :D
Прошу прощения - не удержался...
Хочется снобизма? Примотайте изолентой карту к телефону :D
Прошу прощения - не удержался...
речь не о том , что это потеря или неудобства для нас. так как обход очень прост.
я имел в виду, что если они отключили для РФ оплату картами через приложения, то и на карты тоже не доступны будут выводы(наверное).
не более того.
мы тут делимся мыслями и новостями )
речь не о том , что это потеря или неудобства для нас. так как обход очень прост.
я имел в виду, что если они отключили для РФ оплату картами через приложения, то и на карты тоже не доступны будут выводы(наверное).
не более того.
мы тут делимся мыслями и новостями )
Карты внутри страны работают. Не работают мобильные платёжные сервисы от гугла и сгрызенного яблока. И, естественно, не работают международные переводы.
Ну а раз вы посетовали, что "...сегодня бесконтактная оплата через смартфоны заблокирована даже на территории РФ. только пластик с собой носить...", то я и написал какой можно дать "наш ответ Чемберлену": перестать модничать, и пользоваться просто картами. В любом случае - прорвёмся.
но и приложение Кошелёк
Говорят, там используются сервисы Google Pay.
Интересно, а WesternUnion или почтовые переводы из-за рубежа в РФ еще не прикрыли?
Наверняка у всех есть родственники за рубежом (или доверенные лица). Если MetaQuotes позволят выводить на их карты, то замечательно. А они уже бы пересылали в РФ телеграфом )
Интересно, а WesternUnion или почтовые переводы из-за рубежа в РФ еще не прикрыли?
Наверняка у всех есть родственники за рубежом (или доверенные лица). Если MetaQuotes позволят выводить на их карты, то замечательно. А они уже бы пересылали в РФ телеграфом )
Вообще-то MetaQuotes позволяли выводить на карты любого человека - просто указываешь её данные и данные её владельца, и спокойно переводишь. Может сейчас перевод не в Россию так и продолжает работать. Но вот как деньги потом доставить в Россию - тот ещё вопрос. "Почта "Санта Клаус" - три дня на оленях" ?