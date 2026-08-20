Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 32
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К сожалению, пока по рублевым конвертациям очень большой спред на уровне 91 / 100 рублей за доллар. Мы не можем на это повлиять.
При продаже долларов в рубли, курс около 91. При покупке долларов за рубли около 100 рублей за доллар.
Нельзя ли отображать курс на странице вывода? Например:
Нельзя ли отображать курс на странице вывода? Например:
Простите конечно.. но читая такие комментарии не понимаю вас..
Сначала просили новый способ вывода..затем недовольны чем то..
Если говорить о выводе ,то уже чётко ответили, что курс около 90 рублей на вчерашний день ..
В Сбербанке например вчера 90 рублей тоже курс на продажу доллара..
На визу и мастеркард и пейпл вывода нет это уже поняли..
на вебмани там курс около 80 рублей за доллар вообще..
поэтому какая разница чему равен доллар если он примерно такой же как и в банке +- несколько рублей..
а вносить изменения на сайте ,это нужно отслеживать курс и постоянно его обновлять..а это технические трудности.
а для чего ,вы что не будете выводить деньги в расчёте, что курс доллара вырастет?
думаю 99% нет и не будете ждать..
на мой взгляд нужно сказать спасибо, что вывод работает и курс как в банке..
да я тоже хотел выводить по 100 рублей за доллар.. но как есть так есть .
спасибо MQL5 за быстрое реагирование и помощь пользователям. наоборот я только благодарен сервису и не вижу ни единой причины придраться к выводу.
Если я правильно понимаю работу MQ, они не конвертируют, отправляют в $$.
Поступающие на карту средства до сих пор конвертировала всегда платёжная система, не банк.
Банк при отправке вами $$ может предложить конвертацию по внутреннему фиксированному курсу (это невыгодно, но сумма известна в момент перечисления). По умолчанию - по курсу платёжной системы (комиссия маленькая, но сумма уточнится и скорректируется в платеже дня через три).
неправильно, раньше конвертировал банк, сейчас непонятно кто
А если подумать)
это курсы Почтабанки, судя по всему мне и зачислили по 92.85, не проверял
неправильно, сейчас конвертирует не банк, не по курсу банка
Простите конечно.. но читая такие комментарии не понимаю вас..
Сначала просили новый способ вывода..затем недовольны чем то..
Если говорить о выводе ,то уже чётко ответили, что курс около 90 рублей на вчерашний день ..
В Сбербанке например вчера 90 рублей тоже курс на продажу доллара..
На визу и мастеркард и пейпл вывода нет это уже поняли..
на вебмани там курс около 80 рублей за доллар вообще..
поэтому какая разница чему равен доллар если он примерно такой же как и в банке +- несколько рублей..
а вносить изменения на сайте ,это нужно отслеживать курс и постоянно его обновлять..а это технические трудности.
а для чего ,вы что не будете выводить деньги в расчёте, что курс доллара вырастет?
думаю 99% нет и не будете ждать..
на мой взгляд нужно сказать спасибо, что вывод работает и курс как в банке..
да я тоже хотел выводить по 100 рублей за доллар.. но как есть так есть .
спасибо MQL5 за быстрое реагирование и помощь пользователям. наоборот я только благодарен сервису и не вижу ни единой причины придраться к выводу.
если вас все устраивает, и для вас нет разницы то не спамьте
если вас все устраивает, и для вас нет разницы то не спамьте
а вы просто ответьте) хочется понять в чём смысл . я пишу это потому-что считаю в ваших просьбах отсутствует логика.
что изменится?
вы не будете выводить деньги если курс вас не устроит?
завтра при переводе Европы на рублёвую оплату рубль укрепится ещё сильнее и тогда вас ещё больше не устроит курс.
вопрос кто конвертирует.. впечатление будто ищите виноватого и хотите, чтобы курс стал лучше. но если он такой в банках РФ сейчас , то по моему это наглость желать больших выплат, чем они физически могут быть).
мне кажется несправедливо задавать эти вопросы администрации со смыслом претензии..
поэтому и вступился показав, что я на стороне администрации ресурса
..мне кажется несправедливо задавать эти вопросы администрации со смыслом претензии..
поэтому и вступился показав, что я на стороне администрации ресурса
Свои смыслы вкладывайте в свои собственные слова, в чужие - не стоит
Через WM есть возможность выводить в баксах но потом их всё равно придётся конвертировать. По курсу моего банка. Если бы был виден курс банка который используют Метаквоты, это упростило бы выбор МИР vs WM
Свои смыслы вкладывайте в свои собственные слова, в чужие - не стоит
Через WM есть возможность выводить в баксах но потом их всё равно придётся конвертировать. По курсу моего банка. Если бы был виден курс банка который используют Метаквоты, это упростило бы выбор МИР vs WM
задавая вопрос кто конвектирует это звучит словно: кто нас грабит?...
вы тоже считаете, что вас кто-то грабит? цитируя мои слова в своём ответе?
от того что вы узнаете, кто конвектирует курс не поменяется 100%.
а то что на вебмани вам может быть выгоднее это уже другой вопрос. (я например увидел иную картину когда выводил доллары с вебмани)
курс здесь не может быть лучше ,чем в банках РФ он либо будет таким же либо ниже это 100%. и вам тогда выбирать вебмани если по курсу банка можете выводить у них баксы.
поэтому вообще лишено всякого смысла подобное обсуждение.
вот вы как разработчик должны понимать элементарные вещи, что из-за курса навряд ли станут вносить изменения в сайт, чтобы ежедневно его обновлять.
К сожалению, пока по рублевым конвертациям очень большой спред на уровне 91 / 100 рублей за доллар. Мы не можем на это повлиять.
При продаже долларов в рубли, курс около 91. При покупке долларов за рубли около 100 рублей за доллар.
кто конвертирует?