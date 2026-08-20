Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 30

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Andrei Bayakou #:
Удалось у кого? У меня мир побыл и пропал
Сказано же, что не запустили ещё вывод на мир, а вы всё пробуете там) 
 

вывел на карту мир, смска пришла только с третьего и последнего раза

остался вопрос: кто конвертирует валюту, вы при отправке, мир, банк эмиттер карты?

мне вывели по курсу 93,5861

 
Pavel Kolchin #:

вывел на карту мир, смска пришла только с третьего и последнего раза

остался вопрос: кто конвертирует валюту, вы при отправке, мир, банк эмиттер карты?

Вам переводят доллары и ваш банк по вашему курсу конвектирует. В банке написан приход в долларах и тут же сколько это в рублях. Поэтому однозначно вам приходит перевод в долларах, а не рублях
 
Pavel Malyshko #:
Вам переводят доллары и ваш банк по вашему курсу конвектирует. В банке написан приход в долларах и тут же сколько это в рублях. Поэтому однозначно вам приходит перевод в долларах, а не рублях

так было с виза, теперь не написан приход в долларах, в этой строчке теперь написан приход в рублях

также поменялся mmc  и назначение платежа, раньше было возврат средств теперь выплата


 
Andrei Bayakou #:
Удалось у кого? У меня мир побыл и пропал

Вывел сегодня, пришла только вторая SMS, по рекомендации с форума указал POCHTA BANK CLIENT как на карте, всё вывелось, курс конечно...

 
Mikhail Mishanin #:

Вывел сегодня, пришла только вторая SMS, по рекомендации с форума указал POCHTA BANK CLIENT как на карте, всё вывелось, курс конечно...

какой курс ?

 
Pavel Kolchin #:


также поменялся mmc  и назначение платежа, раньше было возврат средств теперь выплата


Теперь не уйти от уплаты налогов) раньше возвращали, как будто ты ничего не зарабатывал и вроде вернул свои деньги, а теперь уже выплата, то есть доход) 
 
Nikolay Ivanov #:

какой курс ?

сам не пересчитывал - с гула - 

92.85
/ 118.64
  ЦБ РФ 103.1618
 
Mikhail Mishanin #:

сам не пересчитывал - с гула - 

92.85
/ 118.64
  ЦБ РФ 103.1618

нам интересен курс по которому вам перевели средства а не справочные данные

 

кто производит конвертацию и по какому курсу?

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