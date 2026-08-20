Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 30
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Удалось у кого? У меня мир побыл и пропал
вывел на карту мир, смска пришла только с третьего и последнего раза
остался вопрос: кто конвертирует валюту, вы при отправке, мир, банк эмиттер карты?
мне вывели по курсу 93,5861
вывел на карту мир, смска пришла только с третьего и последнего раза
остался вопрос: кто конвертирует валюту, вы при отправке, мир, банк эмиттер карты?
Вам переводят доллары и ваш банк по вашему курсу конвектирует. В банке написан приход в долларах и тут же сколько это в рублях. Поэтому однозначно вам приходит перевод в долларах, а не рублях
так было с виза, теперь не написан приход в долларах, в этой строчке теперь написан приход в рублях
также поменялся mmc и назначение платежа, раньше было возврат средств теперь выплата
Удалось у кого? У меня мир побыл и пропал
Вывел сегодня, пришла только вторая SMS, по рекомендации с форума указал POCHTA BANK CLIENT как на карте, всё вывелось, курс конечно...
Вывел сегодня, пришла только вторая SMS, по рекомендации с форума указал POCHTA BANK CLIENT как на карте, всё вывелось, курс конечно...
какой курс ?
также поменялся mmc и назначение платежа, раньше было возврат средств теперь выплата
какой курс ?
сам не пересчитывал - с гула -
сам не пересчитывал - с гула -
нам интересен курс по которому вам перевели средства а не справочные данные
кто производит конвертацию и по какому курсу?