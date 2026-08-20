Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 26
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Привет!
К админам на заметку.
Один ДЦ (не российский) нашел выход через Appexmoney.
есть такой, да выводятся, причем по весьма неплохому курсу
если там не появилось ничего нового, то можно и не задавать вопросов
Думаю самый простой способ узнать появился новый вывод или нет это зайти в сам вывод средств..
если там не появилось ничего нового, то можно и не задавать вопросов
Теперь каждое утро начинается не с кофе
Теперь каждое утро начинается не с кофе
с туалета ? :-)
с туалета ? :-)
с сигареты :)
Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.
Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.
Круто! Спасибо тебе!
Для тех кто интересуется , как завести виртуальную карту на киви,то это очень просто и проблем не составит :)
Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.
ога - 89 руб предлагают за $
А пока решат другие варианты будет ещё дешевле…)))
ога - 89 руб предлагают за $
Возможно это лучшее предложение . мы не знаем что будет через месяц с долларом. может он обвалится из-за того, что от него начинают отказываться Арабские Эмираты и не только