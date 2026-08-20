Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 26

Новый комментарий
 
Alexander Ivanov #:

Привет!


К админам на заметку.

Один ДЦ (не российский) нашел выход через Appexmoney.

есть такой, да выводятся, причем по весьма неплохому курсу

 
Думаю самый простой способ узнать появился новый вывод или нет это зайти в сам вывод средств..

если там не появилось ничего нового, то можно и не задавать вопросов
 
Pavel Malyshko #:
Думаю самый простой способ узнать появился новый вывод или нет это зайти в сам вывод средств..

если там не появилось ничего нового, то можно и не задавать вопросов

Теперь каждое утро начинается не с кофе

 
Anton Iudakov #:

Теперь каждое утро начинается не с кофе

с туалета ? :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

с туалета ? :-)

с сигареты :)

 


Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.

 
Konstantin Nikitin #:


Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.

Круто! Спасибо тебе! 
Для тех кто интересуется , как завести виртуальную карту на киви,то это очень просто и проблем не составит :)

 
Konstantin Nikitin #:


Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.

ога - 89 руб предлагают за $
 
Aleksey Semenov #:
ога - 89 руб предлагают за $

А пока решат другие варианты будет ещё дешевле…)))

 
Aleksey Semenov #:
ога - 89 руб предлагают за $

Возможно это лучшее предложение . мы не знаем что будет через месяц с долларом. может он обвалится из-за того, что от него начинают отказываться Арабские Эмираты и не только

1...192021222324252627282930313233...196
Новый комментарий