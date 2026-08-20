Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 119
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Как известно, титульный знак WMZ системы WebMoney потерял привязку к доллару.
Предлагаю @MetaQuotes оперативно заменить его при расчётах с пользователями портала MQL5.com титульным знаком WMT, который на сегодняшний день такую привязку имеет.
Или, как вариант, добавить возможность вывода средств в WMT в дополнение к существующей возможности вывода в WMZ.
Как известно, титульный знак WMZ системы WebMoney потерял привязку к доллару.
Предлагаю @MetaQuotes оперативно заменить его при расчётах с пользователями портала MQL5.com титульным знаком WMT, который на сегодняшний день такую привязку имеет.
Или, как вариант, добавить возможность вывода средств в WMT в дополнение к существующей возможности вывода в WMZ.
Это производная от Альфа-Банка, который полностью под санкциями. Надо с другой стороны заходить)
@Volodymyr Zubov, прошу прощения, не понял, что именно является производной от Альфа-Банка?
Если верить информации на сайте WebMoney, гарантом по WMT является организация INDX Transactions LTD (Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Hong Kong).
Как известно, титульный знак WMZ системы WebMoney потерял привязку к доллару.
Предлагаю @MetaQuotes оперативно заменить его при расчётах с пользователями портала MQL5.com титульным знаком WMT, который на сегодняшний день такую привязку имеет.
Или, как вариант, добавить возможность вывода средств в WMT в дополнение к существующей возможности вывода в WMZ.
Откуда такая информация про WMZ?
Откуда такая информация про WMZ?
Из личного опыта. Эмитент WMZ более не обеспечивает возможность вывода этих титульных знаков на банковский счёт в соотношении 1 WMZ = 1 USD, предлагая обращаться за этим на биржу exchanger.money (т.е. к другим пользователям системы). А на этой бирже также нет возможности обменять 1 WMZ на 1 USD, иначе как с дисконтом примерно 20%.
Возможно, вы знаете другой способ обмена WMZ на доллары США в соотношении 1:1? Ведь именно такая возможность и является "привязкой к доллару" в отношении каких-либо токенов или титульных знаков.
Возможно, вы знаете другой способ обмена WMZ на доллары США в соотношении 1:1? Ведь именно такая возможность и является "привязкой к доллару" в отношении каких-либо токенов или титульных знаков.
1:1 нигде нет. Дисконт 20% вызывает шок. Вывод в WMT было бы в самый раз. А лучше всего в USDT.
А лучше всего в USDT.
Насколько я помню, предложение внедрить расчёты в USDT звучало неоднократно. И вроде бы даже проскальзывал ответ, что MetaQuotes, как компания, зарегистрированная в ЕС, не планирует в данный момент иметь дело с платежами в криптовалюте (здесь я могу очень сильно ошибаться и в действительности это не так).
А WMT это всего лишь ещё один титульный знак внутри уже давно работающей системы WebMoney. Он по определению не является криптовалютой (как и все остальные титульные знаки этой системы), но при этом, в отличие от WMZ, имеет привязку к доллару США.
1:1 нигде нет. Дисконт 20% вызывает шок. Вывод в WMT было бы в самый раз. А лучше всего в USDT.
не, там не дисконт - там именно разница в курсе потому как купить то WMZ тоже можно с той же разницей - тоесть дешевле доллара на 20% примерно, это уже отдельная валюта, за 80$ можно купить 100 WMZ, как-то так, а мы при выводе за 80$ получим 80WMZ что как бы больно в спина дырка задница
как пишет поддержка курс WMZ это вообще нельзя назвать долларом .. потому-что этот курс определяется неизвестной для всех величиной от выставленных заявок.. курс конечно просто дно..
при том же курсе что сейчас можно было 1 доллар поменять на 64 рубля.. буквально пару дней назад..
а сейчас это всего 60 рублей за доллар...
с этим реально нужно что-то делать не бросите вы ведь нас АДМИНИСТРАЦИЯ? (что на счёт других вариантов)
курс и так был грабительским..но чем дальше тем хуже..
я вот так например за несколько дней почти на пол миллиона рублей обеднел если смотреть на этот курс...
чем больше людей сейчас подключиться тем выше шансы на ответ. вы ничего не теряете если поддержите этот вопрос товарищи коллеги.. хуже точно не будет
- поэтому не проходите мимо и выскажитесь что курс ниже некуда..
Вебмани показывает курс доллара 75.8846 (собственно верный курс по центробанку)
а обмен идёт по курсу в лучшем случае 60.8895