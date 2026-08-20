Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 27
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Киви такой же российский банк как и остальные, вы подробнее информацию прочитайте, там все те же ограничения как и везде, Выведете - пишите, а картинки кидать любой может
А может там просто акционеры не российские, вот и все работает. Надо попробовать просто вывести.
Киви такой же российский банк как и остальные, вы подробнее информацию прочитайте, там все те же ограничения как и везде, Выведете - пишите, а картинки кидать любой может
отключили карты виза и мастеркард и свифт..
а если у киви работает свифт ,то можно на карту мир вывести если сайт поддерживает её...
Visa и Mastercard приостановили работу в России, поэтому сейчас для карт QIWI Visa недоступны зарубежные переводы.
Исключение — карты Беларуси. На них можно перевести деньги через провайдера «Перевод на карту Беларуси VISA и MasterCard».
Может кто-то знает легальный способ попроще через интернет?)
По прогнозам Альфа-банка через три дня карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. На одну из своих карт я уже не смог вывести деньги. Как будет работать вывод средств в текущей ситуации?
Хочется получить развёрнутый комментарий администрации сайта.
никак, администраций сайта тут не при чем !
никак, администраций сайта тут не при чем !
если читать тему полностью , то вы поймёте, что на то что вы отвечаете уже были даны ответы)
Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.
Я не знаю зачем киви сделали этот пост, но их карты также не работают за рубежом, как на ввод так и на вывод.
Так, что проверяйте информацию.
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Прошу разъяснений от Администрации
MetaQuotes, 2022.03.23 06:32В течение пары дней включим приём карт Мир. Приём Вебмани уже работает.
Поздравлю всех тех, кто ждал нового способа вывода :)
Спасибо большое Администрации! :)