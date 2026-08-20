Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 27

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Киви такой же российский банк как и остальные, вы подробнее информацию прочитайте, там все те же ограничения как и везде, Выведете - пишите, а картинки кидать любой может 
 
Artem Abanin #:
Киви такой же российский банк как и остальные, вы подробнее информацию прочитайте, там все те же ограничения как и везде, Выведете - пишите, а картинки кидать любой может 

А может там просто акционеры не российские, вот и все работает. Надо попробовать просто вывести.

 
Artem Abanin #:
Киви такой же российский банк как и остальные, вы подробнее информацию прочитайте, там все те же ограничения как и везде, Выведете - пишите, а картинки кидать любой может 

отключили карты виза и мастеркард и свифт..
а если у киви работает свифт ,то можно на карту мир вывести если сайт поддерживает её...

 
Переводы с карт QIWI пока приостановлены:

Visa и Mastercard приостановили работу в России, поэтому сейчас для карт QIWI Visa недоступны зарубежные переводы.

Исключение — карты Беларуси. На них можно перевести деньги через провайдера «Перевод на карту Беларуси VISA и MasterCard».
 
вот что выдаёт яндекс:

Сегодня любой россиянин может свободно открыть депозитный счет в любом белорусском банке в одной из четырех валют: белорусских рублях, российских рублях, долларах США и евро. Для этого надо лично приехать в Беларусь, прийти в понравившийся банк, предъявить российский паспорт и положить имеющуюся сумму денег на выбранный вклад. Вот и все. Никаких справок из налоговой, с места работы и прочих не требуется.

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Может кто-то знает легальный способ попроще через интернет?) 
 
Andrey Kaunov:

По прогнозам Альфа-банка через три дня карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. На одну из своих карт я уже не смог вывести деньги. Как будет работать вывод средств в текущей ситуации?

Хочется получить развёрнутый комментарий администрации сайта.

никак, администраций сайта тут не при чем !

 
Denis Sartakov #:

никак, администраций сайта тут не при чем !

если читать тему полностью , то вы поймёте, что на то что вы отвечаете уже были даны ответы)

 
Konstantin Nikitin #:


Сейчас зашел на QIWI. Вполне можно переводить на карту.

Я не знаю зачем киви сделали этот пост, но их карты также не работают за рубежом, как на ввод так и на вывод.

Так, что проверяйте информацию. 

 


Поздравлю всех тех, кто ждал нового способа вывода :) 
Спасибо большое Администрации! :)
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