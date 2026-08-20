Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 25
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Вся информация аккумулируете в теме Как теперь выводить деньги?. И главное в теме:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги?
Renat Fatkhullin, 2022.03.06 22:10
Сейчас у всех платежных шлюзов полная неопределенность на фоне абсолютной зависимости от банков и владельцев систем VISA/Mastercard.
Ждем, когда туман рассеется.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги?
Renat Fatkhullin, 2022.03.09 10:21UnionPay карты на ввод мы принимаем уже несколько лет.
почти пять лет тому я провел опрос -
Имеет ли смысл ввести единоразовую комиссию в размере 5$ при размещении заказа в Фрилансе.
А если заказ развивается в сoглашение, то заказчик потом довносит разницу между ценой заказа и предоплатой. Понятно, что при этом используется уже устоявшаяся 10% комиссия.
Основной вопрос, как юридически правильно оформить эту комиссию (она же предоплата или задаток)...
Задаток не подходит
Основные отличия задатка от аванса:
В остальных случаях (например, при действии непреодолимой силы) задаток (как и аванс) просто возвращается давшему его в однократном размере.
3 бакса, 10% от минимальной цены - это минимальная комиссия сервиса, морозится при создании работы. Если работа отменяется не дойдя до соглашения - не возвращается, если доходит - вычитается из финальной комиссии. Т.е. объявления станут платными и это порешит проблему всяких несерьёзных объяв во фрилансе. Только я не думаю что Метаквотам нужно отшелушевание нереальных заказов от реальных - общий объём важнее
Привет!
К админам на заметку.
Один ДЦ (не российский) нашел выход через Appexmoney.
Есть решение как вывести на указанную карту?
Приветствую! На UnionPay виртуальную от Почта Банк вывести не удаётся(
Есть решение как вывести на указанную карту?
Так на UnionPay ещё в принципе не сделали вывод О_о
Так на UnionPay ещё в принципе не сделали вывод О_о
Да перечитал уже - "UnionPay карты на ввод мы принимаем уже несколько лет.", ждём дополнительной инфы.