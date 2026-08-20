Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 25

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Pavel Kolchin #:

куда мне зайти чтобы прочитать только комментарии официальных представителей минуя флуд?

Читайте эту ветку с самого начала. Это главная ветка. Если кратко: минимум две недели не будет никакой информации и комментариев.

 
Действительно, неплохо бы сделать новостную ленту. Невозможно терять уйму времени на перечитывание форума или постоянно создавать темы с вопросами.
 

Вся информация аккумулируете в теме Как теперь выводить деньги?. И главное в теме:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги?

Renat Fatkhullin, 2022.03.06 22:10

Сейчас у всех платежных шлюзов полная неопределенность на фоне абсолютной зависимости от банков и владельцев систем VISA/Mastercard.

Ждем, когда туман рассеется.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги?

Renat Fatkhullin, 2022.03.09 10:21

UnionPay карты на ввод мы принимаем уже несколько лет.

Других комментариев не будет пару недель точно.
Как теперь выводить деньги?
Как теперь выводить деньги?
  • 2022.03.06
  • www.mql5.com
По прогнозам Альфа-банка через три дня карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. На одну из своих карт я уже не смог вывести деньги...
 
Mikhail Dovbakh #:
почти пять лет тому я провел опрос -  И я бы сейчас поддержал введение предоплаты(комиссии за размещение - которая не возвращается если заявка не исполнена по причине отсутствия соглашения) в размере минимум 30$.
А если заказ развивается в сoглашение, то заказчик потом довносит разницу между ценой заказа и предоплатой. Понятно, что при этом используется уже устоявшаяся 10% комиссия.
Основной вопрос, как юридически правильно оформить эту комиссию (она же предоплата или задаток)...
Sergey Gridnev #:

Как задаток и оформить.

Задаток не подходит

Основные отличия задатка от аванса:

  • Если тот, кто дал задаток, несёт ответственность за неисполнение обязательства по договору, обеспеченному задатком, задаток полностью остаётся у получившего его;
  • Если тот, кто получил задаток, несёт ответственность за неисполнение обязательства по договору, обеспеченному задатком, получивший задаток обязан вернуть давшему этот задаток в двойном размере.

В остальных случаях (например, при действии непреодолимой силы) задаток (как и аванс) просто возвращается давшему его в однократном размере.

 

3 бакса, 10% от минимальной цены - это минимальная комиссия сервиса, морозится при создании работы. Если работа отменяется не дойдя до соглашения - не возвращается, если доходит - вычитается из финальной комиссии. Т.е. объявления станут платными и это порешит проблему всяких несерьёзных объяв во фрилансе. Только я не думаю что Метаквотам нужно отшелушевание нереальных  заказов от реальных - общий объём важнее

 
Комиссия может и отпугнуть часть людей из фриланса. Чем проще система тем проще ей работать. Ухищрения и сложности иногда побочно создают лишние проблемы.
 

Привет!


К админам на заметку.

Один ДЦ (не российский) нашел выход через Appexmoney.

 
Приветствую! На UnionPay виртуальную от Почта Банк вывести не удаётся(
Есть решение как вывести на указанную карту?
 
Mikhail Mishanin #:
Приветствую! На UnionPay виртуальную от Почта Банк вывести не удаётся(
Есть решение как вывести на указанную карту?

Так на UnionPay ещё в принципе не сделали вывод О_о

 
Andrey Kaunov #:

Так на UnionPay ещё в принципе не сделали вывод О_о

Да перечитал уже -  "UnionPay карты на ввод мы принимаем уже несколько лет.", ждём дополнительной инфы.

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