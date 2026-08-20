Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечательно. А если кто-то сообщит о некоей проблеме при создании заявки, и модератор пойдёт проверить, то его средства заморозятся, и когда он не продолжит создание работы (ведь он просто пошёл проверить), то замороженные средства отойдут сервису. Очень хорошо Вы придумали. Пойдёте тестировщиком сервиса фриланс?
ну уж Вы там между собой разберетесь кому чего разморозить
ну уж Вы там между собой разберетесь кому чего разморозить
Хотелки - ваши, а проблемы - наши? Нормально...
Просто никто из модераторов в таком случае не будет проверять Ваши сообщения о Ваших проблемах, дабы они не стали нашими ;)
Хотелки - ваши, а проблемы - наши? Нормально...
Просто никто из модераторов в таком случае не будет проверять Ваши сообщения о Ваших проблемах, дабы они не стали нашими ;)
а Вы хотите прям совсем без проблем жить??
каждый день почти в работах контактные данные и призывы уйти на сторону. никто не проверяет, проблем наверное не хочет лишних. я даже раньше заявлял в "нарушение" о таких случаях, реакции все равно ноль. перестал. неужели это так сложно. мало кто будет на 10-й странице обсуждения предлагать договориться на стороне. как правило, это происходит почти сразу. можно за 30 минут в день все работы пересмотреть и порядок навести. но никто не хочет этим заниматься. зачем тогда правила если их соблюдение зависит исключительно от порядочности участников и никак почти не контролируется.
предложил седня два способа пассивными методами повлиять на ситуацию - проблемно оказалось. ну извините.
надеюсь, Ренат увидит мой пост. может куда-то сдвинется ситуация.
а Вы хотите прям совсем без проблем жить??
каждый день почти в работах контактные данные и призывы уйти на сторону. никто не проверяет, проблем наверное не хочет лишних. я даже раньше заявлял в "нарушение" о таких случаях, реакции все равно ноль. перестал. неужели это так сложно. мало кто будет на 10-й странице обсуждения предлагать договориться на стороне. как правило, это происходит почти сразу. можно за 30 минут в день все работы пересмотреть и порядок навести. но никто не хочет этим заниматься. зачем тогда правила если их соблюдение зависит исключительно от порядочности участников и никак почти не контролируется.
предложил седня два способа пассивными методами повлиять на ситуацию - проблемно оказалось. ну извините.
надеюсь, Ренат увидит мой пост. может куда-то сдвинется ситуация.
Точняк проверяют - и это, похоже, на полном автомате.
Часто получаю такие сообщения, как только заказчик начинает просить почту, телегу, скайп, ватсап и др.
а Вы хотите прям совсем без проблем жить??
каждый день почти в работах контактные данные и призывы уйти на сторону. никто не проверяет, проблем наверное не хочет лишних. я даже раньше заявлял в "нарушение" о таких случаях, реакции все равно ноль. перестал. неужели это так сложно. мало кто будет на 10-й странице обсуждения предлагать договориться на стороне. как правило, это происходит почти сразу. можно за 30 минут в день все работы пересмотреть и порядок навести. но никто не хочет этим заниматься. зачем тогда правила если их соблюдение зависит исключительно от порядочности участников и никак почти не контролируется.
предложил седня два способа пассивными методами повлиять на ситуацию - проблемно оказалось. ну извините.
надеюсь, Ренат увидит мой пост. может куда-то сдвинется ситуация.
Модераторы форума не могут влиять на ситуацию вне их компетентности (можно только проверить и сообщить при подтверждении).
Но Ваше предложение сразу же выявило проблему, при которой модераторы форума (а они такие же люди, как и все остальные на форуме + бесплатные обязанности) просто не смогут проверить ошибку, о которой кто-либо сообщит на форуме, и оперативно доложить об этом куда нужно - они же столкнутся с заморозкой собственных средств, которые потом придётся в ручном режиме размораживать (если выйдет), что прибавит ненужных проблем не только модератору, решившему проверить ошибку, но и админам и другим работникам ресурса.
В этом случае куда проще точно проигнорировать сообщение об ошибке, чем навлечь лишних забот на себя и других. И это всё лишь в угоду Вашему предложению.
Может оно и хорошее в смысле переживания за честность и порядочность в сервисе Фриланс, но не продумано в предлагаемой реализации и последствий.
Имеет ли смысл ввести единоразовую комиссию в размере 5$ при размещении заказа в Фрилансе.
А если заказ развивается в сoглашение, то заказчик потом довносит разницу между ценой заказа и предоплатой. Понятно, что при этом используется уже устоявшаяся 10% комиссия.
Основной вопрос, как юридически правильно оформить эту комиссию (она же предоплата или задаток)...
Основной вопрос, как юридически правильно оформить эту комиссию (она же предоплата или задаток)...
не могу найти где публикуются информация от официальных представителей сайта для пользователей? например о ходе работ по расширению способов вывода средств? ведь не может быт такого чтобы узнать полезную информацию необходимо перечитывать сотни страниц с флудом на форуме? я уверен что представители сайта не могут так издеваться над своими пользователями и где-то выкладывают структурированную информацию
Нужно на сайт заходить ежедневно, тогда Вы всегда будет в курсе.
Если кратко: минимум недели две никакой информации не будет.
Нужно на сайт заходить ежедневно, тогда Вы всегда будет в курсе.
Если кратко: минимум недели две никакой информации не будет.
куда мне зайти чтобы прочитать только комментарии официальных представителей минуя флуд?