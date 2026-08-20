Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 21
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С Украины обмен работает без проблем, вообще без проблем с одним "НО" - ужасно занижены курсы.
С такими курсами вебмани полностью теряет интерес.
Нужно ждать пока что-то появится, это коснулось всех.
Хотелось бы узнать с такой же лёгкостью появится и вывод на неё? :)
Юнион пей для покупки продуктов появилась
Она уже давно есть.
этих платежных систем миллион
QIWI например, или, как вариант посмотрите список из более чем 200-ста платежных систем среди партнеров PerfectMoney, почти все работают не смотря ни на что!
точно также работают, как работали предприятия во времена начала пандемии вопреки запретам, ведь людям нужны деньги!!!
вообще нет проблем с вводом выводом
ищите самый выгодный вариант по курсу
вообще интересно получается, у всех разный курс!!!
в одном месте дешевле завел, перегнал в другое и дороже вывел ;))))))))))
вообще не обязательно обналичивать, анализируйте, работайте и зарабатывайте через электронные платежи!
к чему эта ветка - хз....согласен, что skrill и ему подобные ****они собственноручно уничтожают свой бизнес и теряют клиентов и прибыль, это их желание, ahahaha ;)))
Итак, заявку WMZ на вывод обработали за 5 минут, деньги поступили на карту МИР.
Итого, комиссии суммарно составили 4.8%. Конечно, много, но хоть так...
Что-то большая комиссия слишком. Вы просто отправили на карту?
Нужно менять через биржу, тогда комиссия будет копеечная.
Что-то большая комиссия слишком. Вы просто отправили на карту?
Нужно менять через биржу, тогда комиссия будет копеечная.
конечноно перед этим найти вариант ввода, но дешевле (поверьте, разброс курсов огромный)
конечноно перед этим найти вариант ввода, но дешевле (поверьте, разброс курсов огромный)
В этой ветке обсуждают "как теперь выводить деньги?" О каком вводе вы пишите?
В этой ветке обсуждают "как теперь выводить деньги?" О каком вводе вы пишите?
Это общая ветка для Вашего региона.
Что-то большая комиссия слишком. Вы просто отправили на карту?
Нужно менять через биржу, тогда комиссия будет копеечная.
Через биржу максимальный курс был около 104 рублей.
А при выводе на карту около 116. Но комиссия 2%.