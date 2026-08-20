Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 115

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проблема решена, я так и сделал, снял.
они добавили дату рождения, чтобы вывести наш фонд,
 
У меня пишет «произошла ошибка» 
Может что-то не то ввожу в эти поля? 
Файлы:
IMG_0053.jpeg  145 kb
 
Marat Baiburin #:
У меня пишет «произошла ошибка» 
Может что-то не то ввожу в эти поля? 

фото можно и прикрепить чтобы все видели..зачем ты предлагаешь его скачивать нам Марат?)

вот так 

 
Ошибка по-прежнему не устранена.
Администрация, можете прокомментировать, что с выводом на webmoney?
 
Вы должны правильно заполнить текстовое поле
Я сделал это, успешно,
 
Hans Alexander Nolawon Djurberg #:
Вы должны правильно заполнить текстовое поле
Я сделал это, успешно,
Заполнил, пытался на английском, и на русском. Все равно пишет "произошла ошибка".
 
Mikhail Zhitnev #:
Заполнил, пытался на английском, и на русском. Все равно пишет "произошла ошибка".


Перед выводом появляется форма - выбрать дату рождения и заново ввести номер кошелька. Потом как при регистрации нового кошелька - ввод кода из СМС. После этого платёж приходит, больше форма не появляется. Если у вас этой формы нет, наверно из кэша грузится или может мобильную версию ещё не фиксили

 
Mikhail Zhitnev #:
Заполнил, пытался на английском, и на русском. Все равно пишет "произошла ошибка".

Я сделал это как всегда на английском языке,

Но, как видите, в качестве даты рождения добавлено новое текстовое поле.

вы его заполняете, затем на следующей странице он пришлет смс с подтверждением,

Если вы снова обнаружите ошибку, я думаю, вам нужно обратиться в службу поддержки.

 
У меня так же выдает - произошла ошибка
 
Alexander Puzanov #:


Перед выводом появляется форма - выбрать дату рождения и заново ввести номер кошелька. Потом как при регистрации нового кошелька - ввод кода из СМС. После этого платёж приходит, больше форма не появляется. Если у вас этой формы нет, наверно из кэша грузится или может мобильную версию ещё не фиксили

Спасибо, все получилось с терминала для ПК!
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