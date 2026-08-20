Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 115
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У меня пишет «произошла ошибка»
фото можно и прикрепить чтобы все видели..зачем ты предлагаешь его скачивать нам Марат?)вот так
Заполнил, пытался на английском, и на русском. Все равно пишет "произошла ошибка".
Перед выводом появляется форма - выбрать дату рождения и заново ввести номер кошелька. Потом как при регистрации нового кошелька - ввод кода из СМС. После этого платёж приходит, больше форма не появляется. Если у вас этой формы нет, наверно из кэша грузится или может мобильную версию ещё не фиксили
Заполнил, пытался на английском, и на русском. Все равно пишет "произошла ошибка".
Я сделал это как всегда на английском языке,
Но, как видите, в качестве даты рождения добавлено новое текстовое поле.
вы его заполняете, затем на следующей странице он пришлет смс с подтверждением,
Если вы снова обнаружите ошибку, я думаю, вам нужно обратиться в службу поддержки.
Перед выводом появляется форма - выбрать дату рождения и заново ввести номер кошелька. Потом как при регистрации нового кошелька - ввод кода из СМС. После этого платёж приходит, больше форма не появляется. Если у вас этой формы нет, наверно из кэша грузится или может мобильную версию ещё не фиксили