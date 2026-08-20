Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 22

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Mikhail Zhitnev #:

Через биржу максимальный курс был около 104 рублей. 

А при выводе на карту около 116. Но комиссия 2%.

Здравствуйте. 

Свою схему вывода через Webmoney на карту МИР можете описать более подробнее?

Сам не разобрался как это сделать, может и другим будет интересно

 
Aleksey Semenov #:
есть и хорошие новости для мкл - часть иностранных клиентов теперь придётся вести через фриланс-биржу мкла, количество "заказов" чтоб провести оплату во фрилансе увеличится вдвое

Алексей, не совсем понятно выделенное.

Можно более развернуто описать ситуацию?

 
Denis Nikolaev #:

Здравствуйте. 

Свою схему вывода через Webmoney на карту МИР можете описать более подробнее?

Сам не разобрался как это сделать, может и другим будет интересно

Итак, инструкция по выводу WMZ на любую карту российских банков с конвертацией в рубли

1. Заходим на сайт вебмани, выбираем ВЫВЕСТИ

2.  На открывшейся странице выбираем самый выгодный способ вывода:

3. Заполняем форму и нажимаем СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ

4. Ждем поступления средств. Они могут быть выплачены встречными заявками в несколько частей. У меня время ожидания заявки составило около 5 минут, возможно из-за того, что тестовая сумма была небольшая - всего 10WMZ.

 

Благодарю Вас, Михаил.

Теперь получилось.

 

все, провалили явку

счас прикроют ...

 
Renat Akhtyamov #:

Алексей, не совсем понятно выделенное.

Можно более развернуто описать ситуацию?

мне клиенты пишут что не могут paypal ом расплатиться со мной, всё, приехали, paypal вообще любые переводы в Россию прикроет 18 марта и чё делать? международные переводы простыми словами накрылись - не все конечно, но простые и удобные для клиента способы оплаты всё
 
Aleksey Semenov #:
мне клиенты пишут что не могут paypal ом расплатиться со мной, всё, приехали, paypal вообще любые переводы в Россию прикроет 18 марта и чё делать? международные переводы простыми словами накрылись - не все конечно, но простые и удобные для клиента способы оплаты всё

Да, с пейпалом всё, приехали. Только что проверяли. Перевод уже невозможен.

 
Mikhail Zhitnev #:
Да, обмен WMZ -> рубли, обычная карта МИР

Интересно, а на Визу там можно вывести? Не могу проверить, так как выводить пока нечего )

Если Mир работает, значит это не международный перевод, тогда и вывод на Визу по идеи должен работать

[Удален]  
Elena Baranova #:

Интересно, а на Визу там можно вывести? Не могу проверить, так как выводить пока нечего )

Если Mир работает, значит это не международный перевод, тогда и вывод на Визу по идеи должен работать

выводил и на киви сегодня и на Мир. но не всё успел - сейчас на вебмани - обновление - нет доступа к обменнику 

[Удален]  
обновилось -меняют по 102
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