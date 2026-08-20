Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 22
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Через биржу максимальный курс был около 104 рублей.
А при выводе на карту около 116. Но комиссия 2%.
Здравствуйте.
Свою схему вывода через Webmoney на карту МИР можете описать более подробнее?
Сам не разобрался как это сделать, может и другим будет интересно
есть и хорошие новости для мкл - часть иностранных клиентов теперь придётся вести через фриланс-биржу мкла, количество "заказов" чтоб провести оплату во фрилансе увеличится вдвое
Алексей, не совсем понятно выделенное.
Можно более развернуто описать ситуацию?
Здравствуйте.
Свою схему вывода через Webmoney на карту МИР можете описать более подробнее?
Сам не разобрался как это сделать, может и другим будет интересно
Итак, инструкция по выводу WMZ на любую карту российских банков с конвертацией в рубли
1. Заходим на сайт вебмани, выбираем ВЫВЕСТИ
2. На открывшейся странице выбираем самый выгодный способ вывода:
3. Заполняем форму и нажимаем СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ
4. Ждем поступления средств. Они могут быть выплачены встречными заявками в несколько частей. У меня время ожидания заявки составило около 5 минут, возможно из-за того, что тестовая сумма была небольшая - всего 10WMZ.
Благодарю Вас, Михаил.
Теперь получилось.
все, провалили явку
счас прикроют ...
Алексей, не совсем понятно выделенное.
Можно более развернуто описать ситуацию?
мне клиенты пишут что не могут paypal ом расплатиться со мной, всё, приехали, paypal вообще любые переводы в Россию прикроет 18 марта и чё делать? международные переводы простыми словами накрылись - не все конечно, но простые и удобные для клиента способы оплаты всё
Да, с пейпалом всё, приехали. Только что проверяли. Перевод уже невозможен.
Да, обмен WMZ -> рубли, обычная карта МИР
Интересно, а на Визу там можно вывести? Не могу проверить, так как выводить пока нечего )
Если Mир работает, значит это не международный перевод, тогда и вывод на Визу по идеи должен работать
Интересно, а на Визу там можно вывести? Не могу проверить, так как выводить пока нечего )
Если Mир работает, значит это не международный перевод, тогда и вывод на Визу по идеи должен работать
выводил и на киви сегодня и на Мир. но не всё успел - сейчас на вебмани - обновление - нет доступа к обменнику