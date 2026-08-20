Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 9

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Кто киви пользуется? Как с него деньги на карты сейчас выводятся?
 
Renat Fatkhullin #:

Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.

"Вывод недоступен:  вывод разрешен не чаще, чем 1 раз в 24 часа" - можно еще это ограничение снять на один день? а то если выводить разом на одну карту можно попасть под финмониторинг

ps, рассмотрите вывод в стейблкоинах, которые привязаны например к курсу доллара

 
Pavel Kolchin #:
"Вывод недоступен:  вывод разрешен не чаще, чем 1 раз в 24 часа" - можно еще это ограничение снять на один день? а то если выводить разом на одну карту можно попасть под финмониторинг

ps, рассмотрите вывод в стейблкоинах, которые привязаны например к курсу доллара

Сейчас летают баксы тысячами туда-сюда из форекс. От 100 тысяч мониторинг. Но Вы и ничего не нарушали. На крайний случай расскажите всю правду, как есть.

По поводу ограничения 24 часа, да, немного напрягает, хотя бы часа 3-4 холд.

 
Volodymyr Zubov #:
Сами понимаете за что бан?
 

9 страниц посвящено как выводить. а что выводить собрались, Господа? )

возможно кто-то из нас и будет плясать с бубном выводя через кучу посредников. а Заказчики думаете будут это делать? я думаю нет или почти никто.

поэтому лучше сначала обеспокоиться тем как заводить. чтобы было что выводить. 

 
Stan Baftalovskiy #:
Какая-то полная херь! Чем советовать всю эту ..... , нужно всем вместе требовать от MQ прекратить саботаж крипты и подключить оплату/вывод через Bitcoin и USDT.

Где вы видели, что биток был признан платежным средством? USDT это вообще что то типа денег придуманных Мавроди во времена МММ.

 

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Ввод/Вывод средств в ЛК MQL посредством Bitcoin и USDT
Ввод/Вывод средств в ЛК MQL посредством Bitcoin и USDT
  • 2022.03.08
  • www.mql5.com
Обеспечить ввод/вывод средств через Bitcoin и USDT, Продолжить саботаж крипто-платежей...
 
Vitalii Ananev #:

Где вы видели, что биток был признан платежным средством?

Тесные связи MQ в торгов/брокерским сообществом вполне можно и нужно переиспользовать чтобы платежи в крипте шли безостановочно и с минимальными спредами при конвертации к курсу на Binance
 
Stan Baftalovskiy #:
Тесные связи MQ в торгов/брокерским сообществом вполне можно и нужно переиспользовать чтобы платежи в крипте шли безостановочно и с минимальными спредами при конвертации к курсу на Binance

Это не ответ на мой вопрос.

 
Stan Baftalovskiy #:
Тесные связи MQ в торгов/брокерским сообществом вполне можно и нужно переиспользовать чтобы платежи в крипте шли безостановочно и с минимальными спредами при конвертации к курсу на Binance

Вы забываете, что компания не является брокером и использование крипты в оплате несёт серьёзнейшие репутационные риски.

В тоже время ведётся какой-то пилотный проект по картам МИР на Кипре. Сейчас готовятся к выходу комбейджинговые карты  МИР-UnionPay (Россия-Китай) в нескольких банках, которые будут работать в 180 странах.

А значит, шанс на выздоровление платежей есть, даже при полном запрете VISA и Mastercard. Стоит понимать, что 2/3 экономик мира занимает нейтральный статус по вопросу и против односторонних санкций.

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