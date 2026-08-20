Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 9
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ps, рассмотрите вывод в стейблкоинах, которые привязаны например к курсу доллара
"Вывод недоступен: вывод разрешен не чаще, чем 1 раз в 24 часа" - можно еще это ограничение снять на один день? а то если выводить разом на одну карту можно попасть под финмониторинг
ps, рассмотрите вывод в стейблкоинах, которые привязаны например к курсу доллара
Сейчас летают баксы тысячами туда-сюда из форекс. От 100 тысяч мониторинг. Но Вы и ничего не нарушали. На крайний случай расскажите всю правду, как есть.
По поводу ограничения 24 часа, да, немного напрягает, хотя бы часа 3-4 холд.
9 страниц посвящено как выводить. а что выводить собрались, Господа? )
возможно кто-то из нас и будет плясать с бубном выводя через кучу посредников. а Заказчики думаете будут это делать? я думаю нет или почти никто.
поэтому лучше сначала обеспокоиться тем как заводить. чтобы было что выводить.
Какая-то полная херь! Чем советовать всю эту ..... , нужно всем вместе требовать от MQ прекратить саботаж крипты и подключить оплату/вывод через Bitcoin и USDT.
Где вы видели, что биток был признан платежным средством? USDT это вообще что то типа денег придуманных Мавроди во времена МММ.
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Где вы видели, что биток был признан платежным средством?
Тесные связи MQ в торгов/брокерским сообществом вполне можно и нужно переиспользовать чтобы платежи в крипте шли безостановочно и с минимальными спредами при конвертации к курсу на Binance
Это не ответ на мой вопрос.
Тесные связи MQ в торгов/брокерским сообществом вполне можно и нужно переиспользовать чтобы платежи в крипте шли безостановочно и с минимальными спредами при конвертации к курсу на Binance
Вы забываете, что компания не является брокером и использование крипты в оплате несёт серьёзнейшие репутационные риски.
В тоже время ведётся какой-то пилотный проект по картам МИР на Кипре. Сейчас готовятся к выходу комбейджинговые карты МИР-UnionPay (Россия-Китай) в нескольких банках, которые будут работать в 180 странах.
А значит, шанс на выздоровление платежей есть, даже при полном запрете VISA и Mastercard. Стоит понимать, что 2/3 экономик мира занимает нейтральный статус по вопросу и против односторонних санкций.