Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 12

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Elena Baranova #:

Здесь речь идет о выводе да банковский счет(его, как понимаю не было и до санкций), на банковские  карты не санкционных банков все прекрасно выводится.

Тогда о чем вообще тут разговор? Где какие проблемы? 

Даже в моей деревне найдется парочка несанкционных банков. 

Но вроде же Виза и Мастеркард вообще в России прекратили деятельность, независимо от принадлежности к банку. Или что, или как?

 
UnionPay карты на ввод мы принимаем уже несколько лет.

Других комментариев не будет пару недель точно.
 
Dmitry Fedoseev #:

Тогда о чем вообще тут разговор? Где какие проблемы? 

Даже в моей деревне найдется парочка несанкционных банков. 

Но вроде же Виза и Мастеркард вообще в России прекратили деятельность, независимо от принадлежности к банку. Или что, или как?

Прекратят с завтрашнего дня, поэтому речь и зашла про другие Платежные системы для вывода средств

 
Как вывести деньги с метатрейдера 4?брокер не выходит на связь,деньги на счету лежат
 
Дмитрий Елизарьев #:
Как вывести деньги с метатрейдера 4?брокер не выходит на связь,деньги на счету лежат

В самой программе MetaTrader нет и ни могут лежать деньги. MetaTrader

  • только ОТОБРАЖАЕТ средства на Вашем торговом счёте (Вы видите их во вкладке "Торговля")


У Вас вопрос по средствам на Вашем торговом счете - Вы должны самостоятельно искать ресурсы в интернете, на которых указываются способы вернуть средства от Брокера. А здесь обсуждение брокеров запрещено.

Дмитрий Елизарьев
Дмитрий Елизарьев
  • 2022.03.09
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Дмитрий Елизарьев #:
Как вывести деньги с метатрейдера 4?брокер не выходит на связь,деньги на счету лежат

Внимание на крайний нижний угол сайта


Вам нужно разбираться с брокером напрямую. Тут их обсуждение попросту запрещено.

 

Пока народ думал, карты UnionPay стали стоить в банках до 10 тыр.

Для кого война, для кого мать родна.

 

альфабанк и тинькофф стараются как можно быстрее предложить  UnionPay клиентам



 
а толку с  этой  UnionPay, если тут ее нету(на вывод)..
 
Nikolay Ivanov #:
а толку с  этой  UnionPay, если тут ее нету..

я думаю что UnionPay появится раньше чем карта мир как способ вывода

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