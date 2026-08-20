Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 12
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Здесь речь идет о выводе да банковский счет(его, как понимаю не было и до санкций), на банковские карты не санкционных банков все прекрасно выводится.
Тогда о чем вообще тут разговор? Где какие проблемы?
Даже в моей деревне найдется парочка несанкционных банков.
Но вроде же Виза и Мастеркард вообще в России прекратили деятельность, независимо от принадлежности к банку. Или что, или как?
Тогда о чем вообще тут разговор? Где какие проблемы?
Даже в моей деревне найдется парочка несанкционных банков.
Но вроде же Виза и Мастеркард вообще в России прекратили деятельность, независимо от принадлежности к банку. Или что, или как?
Прекратят с завтрашнего дня, поэтому речь и зашла про другие Платежные системы для вывода средств
Как вывести деньги с метатрейдера 4?брокер не выходит на связь,деньги на счету лежат
В самой программе MetaTrader нет и ни могут лежать деньги. MetaTrader
У Вас вопрос по средствам на Вашем торговом счете - Вы должны самостоятельно искать ресурсы в интернете, на которых указываются способы вернуть средства от Брокера. А здесь обсуждение брокеров запрещено.
Как вывести деньги с метатрейдера 4?брокер не выходит на связь,деньги на счету лежат
Внимание на крайний нижний угол сайта
Вам нужно разбираться с брокером напрямую. Тут их обсуждение попросту запрещено.
Пока народ думал, карты UnionPay стали стоить в банках до 10 тыр.
Для кого война, для кого мать родна.
альфабанк и тинькофф стараются как можно быстрее предложить UnionPay клиентам
а толку с этой UnionPay, если тут ее нету..
я думаю что UnionPay появится раньше чем карта мир как способ вывода