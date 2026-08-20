Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 88
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Все познается в сравнении.
Вебмани всегда был головняк, а сегодня это вообще нечто. И какая юридическая защита? Сопли мотать над клавиатурой. Некоторое время назад день сидел - не мог понять чего хочет этот вебмани. Так и плюнул.
Здесь работает все мгновенно, что позволяет реализовать главный способ защиты денег - пересылать малыми долями после получения.
Я думаю, что оборот с гражданами РФ у MQ маленький, поэтому и не идёт речи о глобальном и быстром решении проблемы.
MQ хочет быть чистой компанией просто...
так помогите - что делать
мне при выводе на вебмоней написало - "Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями."
и денги на WMZ кошелёк упали, а у меня со счёта мкл не списались и операции вывода нет, я вот не понял, это наверно баг или это я такой везучий и спасибо за щедрый подарок, но деньги я пока тратить не буду и подожду пока вы там разберётесь у себя
входящая операция вебмоней - модеры пусть передадут и потрут пост
у меня было такое с вебмани ... проблема решилась сама собой в течении суток деньги зачислились
Не так давно вывод на WM пропадал на пополнение, но потом вернулся.
Тем не менее интересно, что с выводом?
...ожидаем появления
paypal не работает в РФ? попробовал привязать там карту - не поддерживаемый тип карты пишет.
а вывод на банковский счет работает?
отсутствие вывода на webmoney это катастрофа...
paypal не работает в РФ? попробовал привязать там карту - не поддерживаемый тип карты пишет.
а вывод на банковский счет работает?
отсутствие вывода на webmoney это катастрофа...
пейпел не работает с февраля месяца..
вывод на банковский счёт от 3000..
вывод как будто бы заработал..
деньги списались со счёта mql5, но на счёт Вебмани не поступили .. прошло уже 15 минут
пейпел не работает с февраля месяца..
вывод на банковский счёт от 3000..