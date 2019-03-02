Это не закон, это случайность

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 996
... познакомиться с дядей Колей.....
мужики, да вы че?!!! Какой арбитраж? По евре щас можно по 10% в день делать ручками!!! Для арбитража 10% в день просто смешно!!! :-D
Кухня это просто пункт обмена и всё.
А вы что то еще хотели?
Если это об евре у меня уровень 0510 проглядывает ))
Нет меня устраивает.
По мере движения цены вниз, любой покупатель может из лоха превратиться в квалифицированного эксперта по финансовым рынкам ))) Это закон )))
Вы наверно поняли одну из самых важных вещей
Принимать решение исключительно самостоятельно. Тогда будет над чем подумать.