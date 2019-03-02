FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 996

stranger:
... познакомиться с дядей Колей.....
и из квалифицированного специалиста(аналитика) превратиться в лоха :-D
 
 
mmmoguschiy:
мужики, да вы че?!!! Какой арбитраж? По евре щас можно по 10% в день делать ручками!!! Для арбитража 10% в день просто смешно!!! :-D
 Можно за ходя в одну сторону, а заходя в другую сторону, можно лет на 5 завистнуть или крыть убыток придется, что тоже не ахти какой результат
 
Speculator_:
Кухня это просто пункт обмена и всё. 
А вы что то еще хотели?
 
Alexey:
Нет меня устраивает.
 
mmmoguschiy:
Если это об евре у меня уровень 0510 проглядывает ))
0510 наверно придется подождать или рынку применить, силу что бы до туда отпустить
 
Speculator_:
Вы наверно поняли одну из самых важных вещей
 
artikul:
По мере движения цены вниз, любой покупатель может из лоха превратиться в квалифицированного эксперта по финансовым рынкам ))) Это закон )))
Это не закон, это случайность
 
Alexey:
Принимать решение исключительно самостоятельно. Тогда будет над чем подумать.
 
Speculator_:
Значит не одну!
