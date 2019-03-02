FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 995
и вам добрейшего времени суток!
Доброе утро всем оплеванным миллионерам )))
а форекс от кухонь
Сегодня будем играть в уровень 05295 ))) Кто первый доберется - получит звание "Несгибаемый гвоздь" )))
Кухня это просто пункт обмена и всё.
а форекс просто валютная биржа
Покупатели вверху, продавцы внизу, все счастливы.
Один из секретов forex)
По мере движения цены вниз, любой покупатель может из лоха превратиться в квалифицированного эксперта по финансовым рынкам ))) Это закон )))