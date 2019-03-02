FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 995

mmmoguschiy:
и вам добрейшего времени суток!
Сегодня будем играть в уровень 05295 ))) Кто первый доберется - получит звание "Несгибаемый гвоздь" )))
 
artikul:
Доброе утро всем оплеванным миллионерам )))
околопутанным...
 
mmmoguschiy:
а форекс от кухонь
Кухня это просто пункт обмена и всё. 
 
artikul:
Если это об евре у меня уровень 0510 проглядывает ))
 
Speculator_:
а форекс просто валютная биржа
 
mmmoguschiy:
В не биржевой рынок. 
 

Покупатели вверху, продавцы внизу, все счастливы.

 

 
stranger:

Один из секретов forex)
 
21april:
По мере движения цены вниз, любой покупатель может из лоха превратиться в квалифицированного эксперта по финансовым рынкам ))) Это закон )))
 
artikul:
... познакомиться с дядей Колей.....
