FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 954

MIG32:
Ну что, евро определилась. Продаём пока.

не вы одни так думаете) 

 
Я давно говорил продавать нужно, пока не дойдет до 0.8410

А сам блин, за чем то в покупку залез. Теперь сижу и думаю зачем

 
Ну да, вниз)), у кого лишние деньги, добро пожаловать на аттракционы, сегодня нонки
 
нонки не надо, надо назад верх
 
здесь надо смотреть, если начнут закрывать длинные позиции по баксу перед нонками, то может еще и двинет вверх немного, есть шанс закрыться в небольшом плюсе

но я особо не рассчитывал на это, а вот обновить лоу сейчас это запросто

 
золото купил?)))
 
Еще вчера!
 
Тогда уж лучше дальше в минус, небольшой плюс мне не по карману, поймаю лучше у следующего пика, пойдем по мартину.
 
ну что еще сказать, молодец
 
если резиновое депо, то да можно, но легче заработать на падении евры

по евре светит паритет и притом без вариантов

думай лучше, где запродать его и надолго

