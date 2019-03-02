FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 954
Ну что, евро определилась. Продаём пока.
не вы одни так думаете)
Я давно говорил продавать нужно, пока не дойдет до 0.8410
А сам блин, за чем то в покупку залез. Теперь сижу и думаю зачем
Ну да, вниз)), у кого лишние деньги, добро пожаловать на аттракционы, сегодня нонки
нонки не надо, надо назад верх
здесь надо смотреть, если начнут закрывать длинные позиции по баксу перед нонками, то может еще и двинет вверх немного, есть шанс закрыться в небольшом плюсе
но я особо не рассчитывал на это, а вот обновить лоу сейчас это запросто
золото купил?)))
Еще вчера!
Тогда уж лучше дальше в минус, небольшой плюс мне не по карману, поймаю лучше у следующего пика, пойдем по мартину.
если резиновое депо, то да можно, но легче заработать на падении евры
по евре светит паритет и притом без вариантов
думай лучше, где запродать его и надолго