Olegts:
я понял - фунт теперь убежище и он уже поднялся на ожиданиях)
да какое оно убежище, завтра уронят ниже плинтуса мало не покажется
 
Spekul:
да шутка!)))
 
Olegts:
да шутка!)))
Фунт - не повод для шуток!!! 
 
iIDLERr:
слитки затырины по карманам)

я тут тему вспомнил, если кто помнит:

Заправлены в планшеты

Космические карты.

перепеваю:

Засунуты в карманы

Палладиевы слитки... 

 
stranger:
А вдруг на .47 сходит? как людям в глаза смотреть?
iIDLERr:
до понедельника точно туда не сходит=) а там уже новый контракт смотреть надо будет.
да и парадокс тут в том, что мы сейчас на уровне когда амеры сказали что врубают станок=))) тоесть всё что они влили в рынок своии бумашки крепость их доллара осталась тажа, бредятина какаято получается...
 
iIDLERr:
А вдруг на .47 сходит? как людям в глаза смотреть?

не вдруг, а по Кукольному плану...

да легко...

кол выпутать только из башки учителя (или копье...), что был на картинке...


 
Myth63:
заправлены в карманы

палладьевые слитки... 

 
Lesorub:

да пофик мне, я на рэнде. звал дуракоффф, звал....
