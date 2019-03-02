FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 477
я понял - фунт теперь убежище и он уже поднялся на ожиданиях)
да какое оно убежище, завтра уронят ниже плинтуса мало не покажется
да шутка!)))
слитки затырины по карманам)
я тут тему вспомнил, если кто помнит:
Заправлены в планшеты
Космические карты.
перепеваю:
Засунуты в карманы
Палладиевы слитки...
Фунт - не повод для шуток!!!
А вдруг на .47 сходит? как людям в глаза смотреть?
не вдруг, а по Кукольному плану...
да легко...
кол выпутать только из башки учителя (или копье...), что был на картинке...
да и парадокс тут в том, что мы сейчас на уровне когда амеры сказали что врубают станок=))) тоесть всё что они влили в рынок своии бумашки крепость их доллара осталась тажа, бредятина какаято получается...
не вдруг, а по Кукольному плану...
да легко...
кол выпутать только из башки учителя (или копье...), что был на картинке...