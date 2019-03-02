FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 476

Lesorub:
так всегда, чуть шухер, а мы пацифисты...
даа... уж если воевать, то к подполковнику. у меня хронический алкоголизм, с патриотизмом не дружит. у меня от тремора все патроны из калаша выпадут.
 
iIDLERr:
если в клетке не спалят...

 
ага, только аклоголь на войне приравнивается к собственному лайну.

а в клетке эт гуд, дастиш фантастиш. 

 
не думаю, что это повод для шуток, надо какие-то тормоза иметь.
 
iIDLERr:
не думаю, что это повод для шуток, надо какие-то тормоза иметь.

какие шутки?

суровая реальность...

 
Spekul:
стоп лосс хоть поставил?
Стоп это для игроков, а я искусством занимаюсь.
 

по нон фармам все плохо и уходим в валюту-убежище?)

или все совсем плохо и это уже не убежище? поэтому туда не идем)

Olegts:

по нон фармам все плохо и уходим в валюту-убежище?)

или все совсем плохо и это уже не убежище? поэтому туда не идем)

в нал уходим и нервно курим в сторонке до понедельника=)
 
Myth63:
в нал уходим и нервно курим в сторонке до понедельника=)
я понял - фунт теперь убежище и он уже поднялся на ожиданиях)
 
Myth63:
в нал уходим и нервно курим в сторонке до понедельника=)
слитки затырины по карманам)
