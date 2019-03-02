FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 476
так всегда, чуть шухер, а мы пацифисты...
даа... уж если воевать, то к подполковнику. у меня хронический алкоголизм, с патриотизмом не дружит. у меня от тремора все патроны из калаша выпадут.
ниче, зато виски "трофейное" вдоволь...
если в клетке не спалят...
ага, только аклоголь на войне приравнивается к собственному лайну.
а в клетке эт гуд, дастиш фантастиш.
не думаю, что это повод для шуток, надо какие-то тормоза иметь.
какие шутки?
суровая реальность...
стоп лосс хоть поставил?
по нон фармам все плохо и уходим в валюту-убежище?)
или все совсем плохо и это уже не убежище? поэтому туда не идем)
в нал уходим и нервно курим в сторонке до понедельника=)
