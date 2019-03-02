FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 935

Spekul:
а вот и по стопам пошли на евре
ну и по сел отложках теперь скинуть и вниз, как вариант.не угадаешь че задумали
 

Еврость:

Хотелось  бы запродать от 1.1285, но не факт, что там будем...

 
так резво идет что и докупать нет желания))
 

Лоси.

))) 

[Удален]  
Стренджа все нет ...Я думал выйдет скажет чтото успокоит народ)))
 
что тут успокаиваьб, сижу жду лося)
[Удален]  
Ну вроде умные слова говрил всегда ...
 
Но ликвидность то кто-то создаёт, это очевидно! надеется на рост и добавляет к убыточным...
 
ну да, но успокаивать это не к нему))
 
Стрендж, как сусанин, заведёт в лес, а дальше сами...
