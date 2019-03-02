FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 466

chepikds:

И прямо сейчас купить)))

Смотрите, чтоб с текущих не сигануло вниз.

Будем надеется, что не сеганет.
 
По канадцу хлопнул отложку sell 1.2520 и спать....
 
сегодня, я уже на хлопал на -364. Что то не тот ордер закрыл, кто то меня ведать сглазил.
 
 
вот кому фуй даст?

завтра ставка по фунту...

 
Да пох все те ставки, речи и т.д., маршрут уже нарисован.
 
Маршрут дело коррекционное.
 
Я не знаю какое оно, знаю что минимум шесть фигур в + будет, могу даже термиал не открывать пока дойдет)
 
кардан отпасть по пути может...
