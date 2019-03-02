FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 937
y меня сейчас только покупки золота с около 1200 висят, цели - не определены (не ниже 1290)
ну и жду фунта купить надолго по 1,52 или как получится. (но не с текущих).
вот думаю еще спецом счет открыть под кросс аудичиф или кивичиф, если они откатят вниз. Опять же, надолго. Может, и на полгода.
Все эти сделки и планы - без стопов, разумеется.
Ну и все.
В ауди или киви лезть в ближайшие месяцы точно не буду. Йена - тоже.
а у меня вот:
1,06 или около того
Да и у нас есть, почти такое... просто есть уровни для пипсы и для доливки...
лунопомрачение у пар сегодня ....
не, по нему без позы, у меня фунт в продаже
ну, а Стренж над нашими целями и снижением посмеивался...
П.С. помню, как-то был вникал в построение твоих зон (когда ты ликбез проводил), но так и не "вкурил" их)))
для пипсы пусть хоть какую-то расторговку сделает евра))
П.С. помню, как-то был вникал в построение твоих зон (когда ты ликбез проводил), но так и не "вкурил" их)))
И правильно сделал, не надо вникать... я в обще думаю убрать старую версию из маркета, от греха подальше...
а то кто нибудь в курит по теме...
думаю пока...
А почему до сих пор стренджа нет то? В чем причина то интересно ...Какое нибудь пояснение дал бы ( свою точку зрения ) ..все таки форум же ..Поделиться не грех
он уже просто устал объяснять одно и то же по сто раз...
до этого уровня продаём и там ждём уже дальнейшее развитие... следствие и под....
Так все его уровни 1,5338 и 1,5295 пройдены ...