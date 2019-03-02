FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 937

лунопомрачение у пар сегодня ....
 
lactone:

y меня сейчас только покупки золота с около 1200 висят, цели - не определены (не ниже 1290)

ну и жду фунта купить надолго по 1,52 или как получится. (но не с текущих).

вот думаю еще спецом счет открыть под кросс аудичиф или кивичиф, если они откатят вниз. Опять же, надолго. Может, и на полгода. 

Все эти сделки и планы - без стопов, разумеется.  

Ну и все.

В ауди или киви лезть в ближайшие месяцы точно не буду. Йена - тоже. 

а у меня вот:


1,06 или около того 

Да и у нас есть, почти такое... просто есть уровни для пипсы и для доливки...


 
видимо бакс выкупают перед нонками, так что до пятницы будет такое
 
Spekul:
не, по нему без позы, у меня фунт в продаже
ну, а Стренж над нашими целями и снижением посмеивался...
 
посмотрим, ниже 1,5250 буду закрываться
 
SEVER11:

Да и у нас есть, почти такое... просто есть уровни для пипсы и для доливки...


для пипсы пусть хоть какую-то расторговку сделает евра))

П.С. помню, как-то был вникал в построение твоих зон (когда ты ликбез проводил), но так и не "вкурил" их)))

 
И правильно сделал, не надо вникать... я в обще думаю убрать старую версию из маркета, от греха подальше...

а то кто нибудь в курит по теме...

думаю пока...


А почему до сих пор стренджа нет то? В чем причина то интересно ...Какое нибудь пояснение дал бы ( свою точку зрения ) ..все таки  форум же ..Поделиться не грех 
 
он уже просто устал объяснять одно и то же по сто раз...

до этого уровня продаём и там ждём уже дальнейшее развитие... следствие и под....


Так все его уровни 1,5338 и 1,5295   пройдены ...

