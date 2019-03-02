FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 936

wild_hedgehog:
ну да, но успокаивать это не к нему))
Не просто с точки зрения  обьемной торговли может пару слов сказал бы ..Хотя выйдет и скажет ,а что изменилось то блохоловы))))
 
azfaraon:
Стренджа все нет ...Я думал выйдет скажет чтото успокоит народ)))
Колян...
Что такое ))))? Вы  что головы в песок зарыли?)))
 
Жду и сегодня по каду 1.2400.
 
azfaraon:
Что такое ))))? Вы  что головы в песок зарыли?)))
А что случиЛОСЬ?
 
Lesorub:
Колян...
не понял, а ты на чем погорел, на евре?
 
Spekul:
не понял, а ты на чем погорел, на евре?
пост про великого читай внимательнее...
 
Lesorub:
пост про великого читай внимательнее...
ааа, ну это вряд ли)) он не успокаивает обычно))
 
Spekul:
ааа, ну это вряд ли)) он не успокаивает обычно))
лунь в продаже?
 
Lesorub:
лунь в продаже?
не, по нему без позы, у меня фунт в продаже
