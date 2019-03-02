FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 932

Новый комментарий
 
по евре коменты будут постфактум, я так понимаю, тогда все умные сразу...
 
Lesorub:

атракцион...

вывалилась пара из канальи:


эх, любишь ты аттракционы, щас там опять прокатят))

помни о 2.000)))

 
wild_hedgehog:
по евре коменты будут постфактум, я так понимаю, тогда все умные сразу...
по евре вчера был в покупках, закрылся, сегодня без позы, но ловить там не чего
 
Spekul:
эх, любишь ты аттракционы, щас там опять прокатят))
мож быть: 157 дневной ход, 167 п. отработали...
 
Lesorub:
мож быть: 157 дневной ход, 167 п. отработали...

я раньше тоже рассчитывал дневной ход, но день на день не приходится (это же аттракцион))

в году 2009 сам любил баловаться евр/нзд,))) эх баловство было

 
Spekul:
по евре вчера был в покупках, закрылся, сегодня без позы, но ловить там не чего
ну ниже 1.11 врят ли упадет, забаянил кароче.
 
Myth63:
есть =) заправили в шорты не хило=) надо стопить...
поздно уже, все истлело.
 
wild_hedgehog:
ну ниже 1.11 врят ли упадет, забаянил кароче.
может и вряд ли, но сколько под 1,11 вкусных стопов)))
 
Speculator_:

 

Фунт пока заморозил. Буду ориентироваться по золоту. 

Это вы про этот неправильный лок говорили?
 
Lesorub:

атракцион...

вывалилась пара из канальи:


Пипец, попались
1...925926927928929930931932933934935936937938939...2119
Новый комментарий