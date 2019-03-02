FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 932
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
атракцион...
вывалилась пара из канальи:
эх, любишь ты аттракционы, щас там опять прокатят))
помни о 2.000)))
по евре коменты будут постфактум, я так понимаю, тогда все умные сразу...
эх, любишь ты аттракционы, щас там опять прокатят))
мож быть: 157 дневной ход, 167 п. отработали...
я раньше тоже рассчитывал дневной ход, но день на день не приходится (это же аттракцион))
в году 2009 сам любил баловаться евр/нзд,))) эх баловство было
по евре вчера был в покупках, закрылся, сегодня без позы, но ловить там не чего
есть =) заправили в шорты не хило=) надо стопить...
ну ниже 1.11 врят ли упадет, забаянил кароче.
Фунт пока заморозил. Буду ориентироваться по золоту.
атракцион...
вывалилась пара из канальи: