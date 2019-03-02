FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 934
шанс не велик,но если дойдет - докуплю. если уйдет ниже -калян ))
Не, Колян не нужен. Но нужны разумные ограничения рисков.
Вот лоу был надавно - 1.1097. С учетом спреда и поставил 1.11. Стоп при этом - коротенький. Даже если уйдет вниз, Колян не страшен.
Повторю свой тезис: резать надо убытки, а прибыль растить. Но как правило делают наоборот: держат до последнего убытки и режут прибыль. )))
по евре коменты будут постфактум, я так понимаю, тогда все умные сразу...
либо не торгуют ею...
мое мнение - раньше 1,06 нефик даже думать о покупках
Всё может быть. Уровень такой, что позволяет поставить приемлимый стоп. Если не покупать в таких ситуациях, тогда уж и вообще лучше не торговать.
ловить ножи, где нет никаких уровней поддержки даже на 10летней истории? ну норм, чЁ.
Так можно каждые 10пп покупать
Ну так покажите свои трейды. Посмотрим. А то умничать все горазды.
)))
странно, а у нас есть...
y меня сейчас только покупки золота с около 1200 висят, цели - не определены (не ниже 1290)
ну и жду фунта купить надолго по 1,52 или как получится. (но не с текущих).
вот думаю еще спецом счет открыть под кросс аудичиф или кивичиф, если они откатят вниз. Опять же, надолго. Может, и на полгода.
Все эти сделки и планы - без стопов, разумеется.
Ну и все.
В ауди или киви лезть в ближайшие месяцы точно не буду. Йена - тоже.
а у меня вот:
1,06 или около того
а вот и по стопам пошли на евре
кто экстремал, можно на 1,1050 попробовать купить