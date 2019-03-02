FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 934

wild_hedgehog:
шанс не велик,но если дойдет  - докуплю. если уйдет ниже -калян ))

Не, Колян не нужен. Но нужны разумные ограничения рисков.

Вот лоу был надавно - 1.1097. С учетом спреда и поставил 1.11. Стоп при этом - коротенький. Даже если уйдет вниз, Колян не страшен.

Повторю свой тезис: резать надо убытки, а прибыль растить. Но как правило делают наоборот: держат до последнего убытки и режут прибыль. ))) 

 
Может тогда, докупить ниже
 
будет если ниже -докуплю...еще часа 3 болтанки
я вывел давно (меняю ДЦ), остаток депо крохотный, риск резать некуда
 
wild_hedgehog:
по евре коменты будут постфактум, я так понимаю, тогда все умные сразу...

либо не торгуют ею...

мое мнение - раньше 1,06 нефик даже думать о покупках 

 
Всё может быть. Уровень такой, что позволяет поставить приемлимый стоп. Если не покупать в таких ситуациях, тогда уж и вообще лучше не торговать.

ловить ножи, где нет никаких уровней поддержки даже на 10летней истории? ну норм, чЁ.

Так можно каждые 10пп покупать 

 
Ну так покажите свои трейды. Посмотрим. А то умничать все горазды.

))) 

 
Таки прикупил евро с текущих. Отложка на 1.11 все еще висит.
 
странно, а у нас есть...


 
y меня сейчас только покупки золота с около 1200 висят, цели - не определены (не ниже 1290)

ну и жду фунта купить надолго по 1,52 или как получится. (но не с текущих).

вот думаю еще спецом счет открыть под кросс аудичиф или кивичиф, если они откатят вниз. Опять же, надолго. Может, и на полгода. 

Все эти сделки и планы - без стопов, разумеется.  

Ну и все.

В ауди или киви лезть в ближайшие месяцы точно не буду. Йена - тоже. 

SEVER11:

странно, а у нас есть...


а у меня вот:


1,06 или около того 

 

а вот и по стопам пошли на евре

кто экстремал, можно на 1,1050 попробовать купить

