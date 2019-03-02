FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 931

c 1.1110-15 думаю купить евро пунктов  на 80 вверх
 
azfaraon:
Сам жду вылет ...вверх к 1.5580 где то так 
а может и вниз нехило вылететь (жду его на 5250-5200 без вариантов)
 
Lesorub:

такое ощущение, что Евра ща стрельнет вверх ( через 39 п.)...

отстрел бычар

Нет не стрельнет, пороха нет
Alexey:
Не не стрельнет, пороха нет
есть =) заправили в шорты не хило=) надо стопить...
 
Spekul:
фунт продал?

 

Фунт пока заморозил. Буду ориентироваться по золоту. 

 
Myth63:
есть =) заправили в шорты не хило=) надо стопить...

а чего их стопить, кто в шорты влез долго не сидят, поди уже повылазили из шорт))))

мы шортисты народ плечистый, нас не заманишь ....    вообщем вот так))))

 
Купился фунт.
Bicus:
Купился фунт.
На что купился?)))
 
покупку евро делаем? кто смотрел, а только вернулся ,не тупануть бы с наскока
 
Spekul:

это атракцион (на такой паре) )))

там только один спред чего стоит

атракцион...

вывалилась пара из канальи:


