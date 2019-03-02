FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 928
это атракцион (на такой паре) )))
Уважаемый stranger ,Вы где ?
он же сказал, что будет в конце марта.
Уважаемый stranger ,Вы где ?
ага, если смотреть, что он идет на 2,000)))
ага...
а я прогу под мониторинг пишу (наподобии своих реалов, но будет попроще). побаловался ма-шками и хватит, а то новички ржут и стратегии кажут, которые на помойке нашли...
стратегия будет работать на одной паре для наглядности и та, что я в самом начале ветки рассказывал, но почему то никто не проявил интерес. скопировать сигнал не получится, т.к. плечо 2000, а в сигналах - 500 край.
Вряд ли, кто-то, проявит интерес к твоему сливатору, подобных пруд пруди в сети, да и сигналы подобные никому не нужны…
Существуют сигналы, зарекомендовавшие себя временем и продолжительной, положительной статистикой, так что, удачного гордого одиночества, увы...
что по кадику?