FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 930

Spekul:
откуда засолил?

Много мест, от самой макушки и до текущей цены и сейчас солю.

Могут сделать рывок за стопами к 1.2530 и дальше вниз...

 
Myth63:
щас устроим "Дедовщину" =))))) 
Фу, какой ты всё-таки противный и мерзкий
 
Spekul:
ну как написал вчера Ишим, только у тебя с ним реальные счета у остальных демо, так что нам можно и полетать)))
a кукл может и не смотреть м5 ))))) бакс вырос можно и продать за дорого ))))
 
 там  так было:                     
 
Lesorub:
 там  так было:                     

  

А потемнела, потому что окочурилась?!

 
chepikds:

  

А потемнела, потому что окочурилась?!

так если битой по заднему месту - откинешь копыта то...
[Удален]  

что касается фунта, сейчас  уже вторую неделю происходит сужение недельного канала. текущий канал внутри предыдущего.

 на истории (что я пока сделал)  было две такие недельные последовательности. 

это декабрь 12 года ,вылет на 175пп  и сентябрь этого вылет 220п (возврат оформлялся в следующую неделю)

посмотрим  

[Удален]  
Myth63:

Сам жду вылет ...вверх к 1.5580 где то так 
 

посмотрим ...


 

такое ощущение, что Евра ща стрельнет вверх ( через 39 п.)...

отстрел бычар

