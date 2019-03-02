FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 930
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
откуда засолил?
Много мест, от самой макушки и до текущей цены и сейчас солю.
Могут сделать рывок за стопами к 1.2530 и дальше вниз...
щас устроим "Дедовщину" =)))))
ну как написал вчера Ишим, только у тебя с ним реальные счета у остальных демо, так что нам можно и полетать)))
там так было:
А потемнела, потому что окочурилась?!
А потемнела, потому что окочурилась?!
что касается фунта, сейчас уже вторую неделю происходит сужение недельного канала. текущий канал внутри предыдущего.
на истории (что я пока сделал) было две такие недельные последовательности.
это декабрь 12 года ,вылет на 175пп и сентябрь этого вылет 220п (возврат оформлялся в следующую неделю)
посмотрим
что касается фунта, сейчас уже вторую неделю происходит сужение недельного канала. текущий канал внутри предыдущего.
на истории (что я пока сделал) было две такие недельные последовательности.
это декабрь 12 года ,вылет на 175пп и сентябрь этого вылет 220п (возврат оформлялся в следующую неделю)
посмотрим
посмотрим ...
такое ощущение, что Евра ща стрельнет вверх ( через 39 п.)...
отстрел бычар