FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 464

Ishim:
300 )))))
это юмор? судя по смайлам...может и 300
 
wild_hedgehog:
доп. где интересно Профессор с кофейной гущей  тфу ты с облаками и еврой 0,7  (три звёздочки?)

 
Olegts:
а зачем покупки с продажами одновременно держать?
А зачем продавать?)
 
Ishim:

Могу только представить сколько народу луня и йену по тренду покупает, на МТ5 так рубахи хорошо рвут и бросаются на амбразуры))))))
 
stranger:
Могу только представить сколько народу луня и йену по тренду покупает, на МТ5 так рубахи хорошо рвут и бросаются на амбразуры))))))
луня рано, а йену в самый раз - только навряд ли её покупают.
 
Ishim:
луня рано, а йену в самый раз - только навряд ли её покупают.
Зайди к ним и глянь, на любую пару, кричат про тренд, что он их френд и вперед с песней))))
 
stranger:
Зайди к ним и глянь, на любую пару, кричат про тренд, что он их френд и вперед с песней))))
трендов не бывает - это фантазии (профессоров и доцентов)
 
stranger:
Вы с Учителем не из одного монастыря?)))
 
wild_hedgehog:
так там еще 200-250п верх от твоих отложек,не? верхнюю так точно потянет
Предполагаю выше не пойдёт. Кончился задор бычий.
 
Ishim:
трендов не бывает - это фантазии (профессоров и доцентов)
Суров ты, Игорь)
