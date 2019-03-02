FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 464
300 )))))
это юмор? судя по смайлам...может и 300
нет , 1.17
доп. где интересно Профессор с кофейной гущей тфу ты с облаками и еврой 0,7 (три звёздочки?)
а зачем покупки с продажами одновременно держать?
Могу только представить сколько народу луня и йену по тренду покупает, на МТ5 так рубахи хорошо рвут и бросаются на амбразуры))))))
луня рано, а йену в самый раз - только навряд ли её покупают.
Зайди к ним и глянь, на любую пару, кричат про тренд, что он их френд и вперед с песней))))
Вы с Учителем не из одного монастыря?)))
так там еще 200-250п верх от твоих отложек,не? верхнюю так точно потянет
трендов не бывает - это фантазии (профессоров и доцентов)