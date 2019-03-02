FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 927
а я курю =) щас три дня весёлых полётов будет =)
еврейку яп тут не продавал,я только-что в покупки залез
Предполагаю так...
они всегда воют в это время:
время покажет=)
Покажет. Солнышко на улице светит пойти погулять.
нуно разрядить аукцион:
это атракцион (на такой паре) )))
там только один спред чего стоит