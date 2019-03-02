FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 929

Speculator_:

 

Предполагаю так... 

Думаю он закрепится, на 1065 и будет пробивать новый минимум
 
Лично у мну, по кадику, только СЕЛЛ!
 
Spekul:

что по кадику?

курить:


 
Lesorub:

курить:


ну значит ждем вечернего аттракциона по нему))
 
chepikds:
Лично у мну, по кадику, только СЕЛЛ!
откуда засолил?
 
Spekul:
ну значит ждем вечернего аттракциона по нему))
чего, балагана?
Spekul:
пусть отдыхает, сейчас тут Миф старшой по ветке, спрашивай у него
щас устроим "Дедовщину" =))))) 
 
Lesorub:
чего, балагана?

ага ))

 
Myth63:
щас устроим "Дедовщину" =))))) 
даа, грозный взгляд))
 

