FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 905
А сколько банк даст процентов в год? 5-6! не больше!
отстал, сейчас банки дают по вкладам 16-18 %, не буду писать какие, но ты можешь сам посмотреть в инете
статистика в противотренде. это я точно знаю. остальное не сливает.
а я в сторонке подожду=) жадность к хорошему не приводит=) (зачем играть в угадалки)
Есть сигнал, входим. нет, курим =)
Мониторинг есть?
посмотри годовую инфляцию данного вложения ;)
вроде как к вечеру как раз эту фишку и собираюсь закинуть в сигналы. многое побуждает... в основном разоблачение своей же критики по отношению к машкам.
Доброго дня .Вот вы говорите машки ..А почему вам не написать сову и проверить ?Это же вам даст понять на сколько эффективен ваш метод ..Или все таки в вашей стратегии много человеческого фактора?
мдя, начали за здравие а кончили за упокой, речь ведь не о том была
Допустим, 16-18% могут дать за российский рубль. За беларуский рубль дают 40-50%, но! с учётом инфляции получается 5-6%, не больше, а то и меньше
Посчитай!
За швейцарский франк тебе не дадут 16-18%, это уж точно!!!
Вероятно, на более старших ТФ, система будет давать небольшой процент в долгосрочной перспективе, что-то в районе 10-20% в год при разумном ММ...
Сказано 20% за ночь, значит 20%. И вообще этому джентльмену нипочем и 100% сделать.
)))