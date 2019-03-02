FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 905

Новый комментарий
 
chepikds:
А сколько банк даст процентов в год? 5-6! не больше!
отстал, сейчас банки дают по вкладам 16-18 %, не буду писать какие, но ты можешь сам посмотреть в инете
 
Spekul:
отстал, сейчас банки дают по вкладам 16-18 %, не буду писать какие, но ты можешь сам посмотреть в инете
посмотри годовую инфляцию данного вложения ;)
 
_new-rena:
статистика в противотренде. это я точно знаю. остальное не сливает.
Мониторинг есть?
 
Myth63:

а я в сторонке подожду=)  жадность к хорошему не приводит=)  (зачем играть в угадалки)

Есть сигнал, входим. нет, курим =) 

это правильно, я на нонках вообще выключаю терминал
[Удален]  
chepikds:
Мониторинг есть?
вроде как к вечеру как раз эту фишку и собираюсь закинуть в сигналы. многое побуждает... в основном разоблачение своей же критики по отношению к машкам.
 
chepikds:
посмотри годовую инфляцию данного вложения ;)
мдя, начали за здравие а кончили за упокой, речь ведь не о том была
[Удален]  
_new-rena:
вроде как к вечеру как раз эту фишку и собираюсь закинуть в сигналы. многое побуждает... в основном разоблачение своей же критики по отношению к машкам.
 Доброго дня .Вот вы говорите машки ..А почему вам не написать сову и проверить ?Это же вам даст  понять на сколько эффективен ваш метод ..Или все таки в вашей стратегии много человеческого фактора?
[Удален]  
azfaraon:
 Доброго дня .Вот вы говорите машки ..А почему вам не написать сову и проверить ?Это же вам даст  понять на сколько эффективен ваш метод ..Или все таки в вашей стратегии много человеческого фактора?
он про сову и говрит=)
 
Spekul:
мдя, начали за здравие а кончили за упокой, речь ведь не о том была

Допустим, 16-18% могут дать за российский рубль. За беларуский рубль дают 40-50%, но! с учётом инфляции получается 5-6%, не больше, а то и меньше

Посчитай!

За швейцарский франк тебе не дадут 16-18%, это уж точно!!!

 
chepikds:

Вероятно, на более старших ТФ, система будет давать небольшой процент в долгосрочной перспективе, что-то в районе 10-20% в год при разумном ММ...

Сказано 20% за ночь, значит 20%. И вообще этому джентльмену нипочем и 100% сделать.

))) 

1...898899900901902903904905906907908909910911912...2119
Новый комментарий