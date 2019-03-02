FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 899
нечего на него сейчас смотреть...
фуй интереснее
фуй интереснее или киви ена
к сопротивлениям подходит скорее флет начнётся. (канадец одностороннее движение)
откатит сильно...
а лунь вот флетит
завтра утром новости по ставке % по ауди
валютные войны ! атака на рубль ))))))
У Паши был кто на вебинаре?
со спекулянта что-ли ?
я не был . Расскажите что было интересного, про что вещали .
спасибо !
это кто ?
tradelikeapro
