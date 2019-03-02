FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 899

Lesorub:

нечего на него сейчас смотреть...

фуй интереснее

завтра утром новости по ставке % по ауди
 
Lesorub:

к сопротивлениям подходит скорее флет начнётся. (канадец одностороннее движение)
 
Ishim:
откатит сильно...

а лунь вот флетит

 
lactone:
завтра утром новости по ставке % по ауди
палки вниз, новости без разницы...
 

валютные войны ! атака на рубль )))))) 

 
У Паши был кто на вебинаре?
 
tuma88:
это  кто ?
со спекулянта что-ли ?
я не  был . Расскажите  что было  интересного, про что   вещали  .

спасибо !
tradelikeapro
 
За рекламу - бан

 
chepikds:


За рекламу - бан

а это просто слово без целей
