FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 901
не слушай их торгуй сам. всё равно ничего хорошего тут никто не подскажет. кинь две е-МАшки на минутки с периодами 5 и 15 и не ломай голову прогнозами. куда идет, туда и торгуй.
В низ идёт значит продавать?
ма-шки лучше начинать смотреть с перемены сигнала (вход). дождаться то есть надо. и лучше их покрасить разными цветами для наглядности.
а так - получше звездочек работают.
период Н1 - неплохой выбор. Минутки для роботов только подходят.
рыжье отжигает по ночам...
Здесь продам USD/JPY История
Как это понять: начинать смотреть с перемены сигнала (вход) ?
покрась их в разный цвет. и посмотри - что происходит с ценой (тенденция движения - вверх/вниз), когда одна машка выше, другая - ниже и наоборот. вход - в самом начале перемены такого сигнала. выход - когда наберешь столько, сколько твою душу успокоит.
вот развитие вчерашней картинки по МА-шкам, снизу получились байки, сверху селлки (вверху пару баек при входе залочилось, они не работают):
лучше ауди втарился бы, там рост минимум до 0,80
ну, ну...