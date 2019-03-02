FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 901

 Отличненько! движение пошло по еврику, время для покупок наступает
 
_new-rena:

не слушай их торгуй сам. всё равно ничего хорошего тут никто не подскажет. кинь две е-МАшки на минутки с периодами 5 и 15 и не ломай голову прогнозами. куда идет, туда и торгуй.

В низ идёт значит продавать? 

Speculator_:

ма-шки лучше начинать смотреть с перемены сигнала (вход). дождаться то есть надо. и лучше их покрасить разными цветами для наглядности.

а так - получше звездочек работают.

период Н1 - неплохой выбор. Минутки для роботов только подходят.

 
Speculator_:

Он далеко вниз уже ушел, покупку не прозевайте, а то останетесь в продажах до следующего года
 

рыжье отжигает по ночам...


 
Lesorub:

рыжье отжигает по ночам...


лучше ауди втарился бы, там рост минимум до 0,80
 

Здесь продам USD/JPY  История

 

 
_new-rena:

 Как это понять: начинать смотреть с перемены сигнала (вход) ?
Speculator_:
покрась их в разный цвет. и посмотри - что происходит с ценой (тенденция движения - вверх/вниз), когда одна машка выше, другая - ниже и наоборот. вход - в самом начале перемены такого сигнала. выход - когда наберешь столько, сколько твою душу успокоит.

вот развитие вчерашней картинки по МА-шкам, снизу получились байки, сверху селлки (вверху пару баек при входе залочилось, они не работают):

 
Spekul:
лучше ауди втарился бы, там рост минимум до 0,80

ну, ну...


