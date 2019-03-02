FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 902

_new-rena:

покрась их в разный цвет. и посмотри - что происходит с ценой (тенденция движения - вверх/вниз), когда одна машка выше, другая - ниже и наоборот. в самом начале перемены такого сигнала.

вот развитие вчерашней картинки по МА-шкам, снизу получились байки, сверху селлки (вверху пару баек при входе залочилось, они не работают):

Рена, не узнаю, че там с путоколами?
 
_new-rena:

Похоже это EUR/USD у Вас на скрине. Если с верху продажи то их луче закрыть. Я купил EUR/USD/

 

Lesorub:
Рена, не узнаю, че там с путоколами?
пришел к выводу, что в машках задержка меньше и СМЕ чо то с сайтом сделала что все данные перепутались. не хочу больше прогнозами заморачиваться. машки за ночь 20% набрали, меня устраивает...
Speculator_:

Похоже это EUR/USD у Вас на скрине. Если с верху продажи то их луче закрыть. Я купил EUR/USD/

 

закроются, когда вниз попрет. там условие - закрывать не меньше 10% профита в % от депо у меня стоит, поэтому при начале движения вверх селлки не закрылись.
да пусть себе сидит где хочет=) он всё правильно делает =) 

 
_new-rena:
Что то торговля не идёт.  

Speculator_:

не переживай, всё будет со временем
 
_new-rena:
Зелёным отметил вывод средств с торгового счёта, а красным пополнение после срабатывание глобального стопа. Сам глуплю порой всё больше и быстрей охота. 
Speculator_:
)
 
_new-rena:
пришел к выводу, что в машках задержка меньше и СМЕ чо то с сайтом сделала что все данные перепутались. не хочу больше прогнозами заморачиваться. машки за ночь 20% набрали, меня устраивает...


Хм,интересно ,а сколько тогда слито депозитов? если только за ночь такой процент?

Протестил, две тобой сказанные машки, слив и на Н1 и на младших и на старших, тестировал без стопа и профита, пересечение - сигнал к открытию и закрытию...

