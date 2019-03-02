FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 902
покрась их в разный цвет. и посмотри - что происходит с ценой (тенденция движения - вверх/вниз), когда одна машка выше, другая - ниже и наоборот. в самом начале перемены такого сигнала.
вот развитие вчерашней картинки по МА-шкам, снизу получились байки, сверху селлки (вверху пару баек при входе залочилось, они не работают):
Похоже это EUR/USD у Вас на скрине. Если с верху продажи то их луче закрыть. Я купил EUR/USD/
Рена, не узнаю, че там с путоколами?
да пусть себе сидит где хочет=) он всё правильно делает =)
пришел к выводу, что в машках задержка меньше и СМЕ чо то с сайтом сделала что все данные перепутались. не хочу больше прогнозами заморачиваться. машки за ночь 20% набрали, меня устраивает...
Что то торговля не идёт.
не переживай, всё будет со временем
Зелёным отметил вывод средств с торгового счёта, а красным пополнение после срабатывание глобального стопа. Сам глуплю порой всё больше и быстрей охота.
Хм,интересно ,а сколько тогда слито депозитов? если только за ночь такой процент?
Протестил, две тобой сказанные машки, слив и на Н1 и на младших и на старших, тестировал без стопа и профита, пересечение - сигнал к открытию и закрытию...