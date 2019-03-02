FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 900
tradelikeapro
а это просто слово без целей
Ребята помогите внести ясность в движения фунта ..
1.5325 и на 1.57
так мне приснилось) для убедительности могу хаотично палок накидать на график))
Нынче фунт покрытый тайной но я его продаю.
Предполагаю продать USD JPY по цене 119.65
а зачем выдавать грибные места ))))
не слушай их торгуй сам. всё равно ничего хорошего тут никто не подскажет. кинь две е-МАшки на минутки с периодами 5 и 15 и не ломай голову прогнозами. куда идет, туда и торгуй.
не слушай их торгуй сам.