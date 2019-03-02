FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 900

Новый комментарий
 
senat999:
tradelikeapro
Плохой сайт. Болтовни много толку мало. Тысячи в сети таких.
 
senat999:
а это просто слово без целей
 
[Удален]  
Ребята помогите внести ясность в движения фунта ..
 
azfaraon:
Ребята помогите внести ясность в движения фунта ..

1.5325 и на 1.57

так мне приснилось) для убедительности могу хаотично палок накидать на график))

 
azfaraon:
Ребята помогите внести ясность в движения фунта ..

Нынче фунт покрытый тайной  но я его продаю.

 

 

Предполагаю продать USD JPY по цене 119.65 

 
Ishim:
а зачем выдавать грибные места ))))
Были бы грибные места
[Удален]  
azfaraon:
Ребята помогите внести ясность в движения фунта ..

не слушай их торгуй сам. всё равно ничего хорошего тут никто не подскажет. кинь две е-МАшки на минутки с периодами 5 и 15 и не ломай голову прогнозами. куда идет, туда и торгуй.

 
_new-rena:
не слушай их торгуй сам.
Если не помочь, как он научится торговать. Продавай фунт, не слушай не кого.
1...893894895896897898899900901902903904905906907...2119
Новый комментарий