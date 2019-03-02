FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 449
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а что киви один Илья покупает?
Спокойной ночи что ещё делать только спать.
да, понедельник не самый лучший день для торговли, отдыхай
Не бывает здесь понедельников как не бывает пола и потолка.
Как они суки купить не дают, второй раз уцепился)
Как они суки купить не дают, второй раз уцепился)
Как они суки купить не дают, второй раз уцепился)
а как иначе набрать народ? помусолим перед новостями, рывком возьмут низы и ... недельные рельсы приведут к 5391
перед какими новостями?
stranger
крокодил не ловится, не растет кокос. нефик жечь с мартингейщиками.пилоты и то надежней, если краев не видишь.