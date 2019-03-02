FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 449

Spekul:
а что киви один Илья покупает?
Киви и ауди в покупки найн. Он его продал бы лучше повыше.
 
Speculator_:
Спокойной ночи что ещё делать только спать.
да, понедельник не самый лучший день для торговли, отдыхай
 
Spekul:
Не бывает  здесь понедельников как не бывает пола и потолка. 
 
Speculator_:
Как они суки купить не дают, второй раз уцепился)
 
stranger:
Как они суки купить не дают, второй раз уцепился)
скидывают в наглую покупателей))
 
stranger:
а как иначе набрать народ? помусолим перед новостями, рывком возьмут низы и ... недельные палки приведут к 5391
 
stranger:
Раз уцепились, теперь главное чтобы не сорвалось
 
Lesorub:
а как иначе набрать народ? помусолим перед новостями, рывком возьмут низы и ... недельные рельсы приведут к 5391
перед какими новостями?
 
Spekul:
перед какими новостями?
Экономический календарь на период с 02.02.2015 по 08.02.2015
Экономический календарь на период с 02.02.2015 по 08.02.2015 - ГК TeleTrade
  • www.teletrade.ru
Обзор событий на период с 02.02.2015 по 08.02.2015, оказывающих влияние на валютный рынок Forex
 

stranger 

крокодил не ловится, не растет кокос. нефик жечь с мартингейщиками.пилоты и то надежней, если краев не видишь.

