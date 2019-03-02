FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 912

Новый комментарий
[Удален]  
7 минут =)
 
чет там важности маловато...
[Удален]  
Lesorub:
чет там важности маловато...
там карни=) канадо-британец за ногу его=) помню как он на кадике выступал =)
 
Myth63:
там карни=) канадо-британец за ногу его=) помню как он на кадике выступал =)

корни,   карни...

в 17.30 чуду ловить буду


 
Lesorub:

корни,   карни...

в 17.30 чуду ловить буду


идеально бы фунту сходить на 5250
 
Spekul:
идеально бы фунту сходить на 5250

5290...

давно не шпокали здесь?

[Удален]  
Нужен  новый хай 
[Удален]  
если по низам, то идеал как и говорил что то в районе 51
 
azfaraon:
Нужен  новый хай 
кому?))
[Удален]  
Spekul:
кому?))
рынку и мне конечно ..Я с рынком ))
1...905906907908909910911912913914915916917918919...2119
Новый комментарий