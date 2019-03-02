FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 912
чет там важности маловато...
там карни=) канадо-британец за ногу его=) помню как он на кадике выступал =)
корни, карни...
в 17.30 чуду ловить буду
идеально бы фунту сходить на 5250
5290...
давно не шпокали здесь?
Нужен новый хай
кому?))