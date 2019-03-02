FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 898
О чего не много?
а мож и наоборот - расти вместе с золотом:
основные картели в Англии не думаю что они разорятся )))) - чистые спекуляции, фунт сам по себе - замечателен! (сейчас короткая коррекция и ....)
Потом как золото надумает расти
долги есть вверху:
В их фундаментальную политику не лезу. Обратил внимание фунт с золотом в паре хорошо ходят.
долги есть вверху:
крылатая фраза ))))) (хватит ли депо - депо должно быть таким! что бы троллейбус разворачивался)
оно странный предмет - то оно есть, то его сразу же нет...
канадец закончил своё восхождение - 1.1880 ))))
нечего на него сейчас смотреть...
фуй интереснее или киви ена