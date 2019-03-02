FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 898

Alexey:
О чего не много?
а зачем выдавать грибные места ))))
 
Alexey:
О чего не много?
Так слово сочетание. 
 
Lesorub:

а мож и наоборот - расти вместе с золотом:


Потом как золото надумает расти
 
Ishim:
основные картели в Англии не думаю что они разорятся )))) - чистые спекуляции, фунт сам по себе - замечателен! (сейчас короткая коррекция и ....)
В их фундаментальную политику не лезу. Обратил внимание фунт с золотом в паре хорошо ходят.
 
Speculator_:
Потом как золото надумает расти

долги есть вверху:


 
Speculator_:
В их фундаментальную политику не лезу. Обратил внимание фунт с золотом в паре хорошо ходят.
евру покупают ))))
 
Lesorub:

долги есть вверху:


крылатая фраза ))))) (хватит ли депо - депо должно быть таким! что бы троллейбус разворачивался)
 
Ishim:
оно странный предмет - то оно есть, то его сразу же  нет...
 
Lesorub:
оно странный предмет - то оно есть, то его сразу же  нет...
канадец закончил своё восхождение - 1.1880 ))))
 
Ishim:
канадец закончил своё восхождение - 1.1880 ))))

нечего на него сейчас смотреть...

фуй интереснее или киви ена

