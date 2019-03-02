FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 903
да пусть себе сидит где хочет=) он всё правильно делает =)
Хм,интересно ,а сколько тогда слито депозитов? если только за ночь такой процент?
Протестил, две тобой сказанные машки, слив и на Н1 и на младших и на старших, тестировал без стопа и профита, пересечение - сигнал к открытию и закрытию...
я же говорил, что в последний раз из трех я слил в 2012-ом. слито в первый - 1000, во второй - 100, в третий - 10.
Чтобы работало, нужно дописать программку таким образом, чтобы она не реагировала на шум, т.е. на ложное пересечение, это дельта между машками (параметр для оптимизации получится). и второе - нужно лочить по сигналу машек, если не набрался нужный профит. в начале получатся отрицательные локи, а потом уже (заметишь) пойдут положительные. попробуй так.
также я привязал дельту к спреду, т.к. он у меня плавающий и котировщик начинает правоцировать прогу на открытие ненужных ордеров с помощью плавающего спреда.. т.е. спред помножить надо на дельту и получается новое значение дельты. последнее необходимо для реала.
ну, ну...
забудь про кукла, надо брать пока дают
хорошо...
это ты зря
что наша жизнь - иКра !
во во =) этот самодурный дядька всю малину портит иногда. набухается и давай цену туда сюда обратно =)
КУКЛ алкаш???
вопрос в том, готов ли евра вверх двинутся сейчас
так на этой неделе, вообще будет караул, цена будет болтаться как селедка в бочке, а потом еще и на нонках добьют в пятницу оставшихся в живых трейдунов))))