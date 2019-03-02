FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 904

_new-rena:

я же говорил, что в последний раз из трех я слил в 2012-ом. слито в первый - 1000, во второй - 100, в третий - 10.

Чтобы работало, нужно дописать программку таким образом, чтобы она не реагировала на шум, т.е. на ложное пересечение, это дельта между машками (параметр для оптимизации получится). и второе - нужно лочить по сигналу машек, если не набрался нужный профит. в начале получатся отрицательные локи, а потом уже (заметишь) пойдут положительные. попробуй так.

также я привязал дельту к спреду, т.к. он у меня плавающий и котировщик начинает правоцировать прогу на открытие ненужных ордеров с помощью плавающего спреда.. т.е. спред помножить надо на дельту и получается новое значение дельты. последнее необходимо для реала.

Если простыми словами, то это - догонялки за ценой...  Цена пошла, машки пересеклись, но дельта маленькая, ждём, цена пошла дальше по тренду, дельта удовлетворяет, открываем позицию, но цена уже прошла по тренду 100-200пп(образно, зависит от торгуемого ТФ), сигнал получается очень сильно запаздывающий, это не работает на форе...

Второе, лок или безлок, это не играет роли, есть сигнал - есть вход, лок здесь ничего не добавит не убавит... Ну, по крайней мере, на прибыльности не скажется...

Со спредом вообще всё просто, открой ECN.


И ещё, от себя немного добавлю, чем ниже ТФ, тем быстрее будет слив ;)

Вероятно, на более старших ТФ, система будет давать небольшой процент в долгосрочной перспективе, что-то в районе 10-20% в год при разумном ММ...

 
chepikds:

да уж , лучше тогда просто в банк положить под проценты и не парится)))
[Удален]  
Как знаешь...


 
Spekul:

вопрос в том, готов ли евра вверх двинутся сейчас


 

Через час двинет верх и вниз. 

 
Spekul:
да уж , лучше тогда просто в банк положить под проценты и не парится)))
А сколько банк даст процентов в год? 5-6! не больше!
 
_new-rena:

Как знаешь...


Рена 7-8 позиций, это не статистика...
[Удален]  
Spekul:

так на этой неделе, вообще будет караул, цена будет болтаться как селедка в бочке, а потом еще и на нонках добьют в пятницу оставшихся в живых трейдунов))))

а я в сторонке подожду=)  жадность к хорошему не приводит=)  (зачем играть в угадалки)

Есть сигнал, входим. нет, курим =) 

 
Myth63:

а я в сторонке подожду=)  жадность к хорошему не приводит=)  (зачем играть в угадалки)

Есть сигнал, входим, нет курим =) 

Миф, открой новый сигнал, чтоб просадка не светилась, так ты подписчиков не наберёшь;)
[Удален]  
chepikds:
Миф, открой новый сигнал, чтоб просадка не светилась, так ты подписчиков не наберёшь;)

я и не набираю =) это так для себя на обозрение =) кто хочет тот и так подключится=) 

[Удален]  
chepikds:
Рена 7-8 позиций, это не статистика...
статистика в противотренде. это я точно знаю. остальное не сливает.
