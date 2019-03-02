FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 911

Myth63:

как хорошо что моя первая не знает как это проверить=) но мне проще, у меня все счета на жену=)))))

Я на пенсии от государства и краюху хлеба не получу=) 

.... между нами девочками говоря))))
_new-rena:
под контролем все операции и поступления, если их можно проследить. завёл на карточку и ... попал.
пользуйся обеличенной киви=) или на жену несколько карточек, как у меня=) (только карточки жене не давай)
Myth63:
пользуйся обеличенной киви=) или на жену несколько карточек, как у меня=)
всё, всё на неё. она у меня трейдер, я просто - тайный советник))))
 

Эх... помотросили и бросили. Вы - не джентльмены. ))) 

Bicus:

Эх... помотросили и бросили. Вы - не джентльмены. ))) 

знакомых много, он один - у перепра-а-а-вы....)))
_new-rena:
всё, всё на неё. она у меня трейдер, я просто - тайный советник))))
тут пару раз приколы были, ей звонили, терминами грузили с какойто конторы где я реганулся на неё=) вот она их отчихвостила=)))
Myth63:
тут пару раз приколы были, ей звонили, терминами грузили с какойто конторы где я реганулся на неё=) вот она их отчихвостила=)))
нееее, номер телефона мой, а то ляпнет чего нибудь не того...
_new-rena:
нееее, номер телефона мой, а то ляпнет чо нибудь не то...
моя наученная посылать всех и вся=)
Myth63:
моя наученная посылать всех и вся=)
А вообще зачем кто-то и заче м то должен звонить то?
 

послали еврофунта:


