как хорошо что моя первая не знает как это проверить=) но мне проще, у меня все счета на жену=)))))
Я на пенсии от государства и краюху хлеба не получу=)
под контролем все операции и поступления, если их можно проследить. завёл на карточку и ... попал.
пользуйся обеличенной киви=) или на жену несколько карточек, как у меня=)
Эх... помотросили и бросили. Вы - не джентльмены. )))
всё, всё на неё. она у меня трейдер, я просто - тайный советник))))
тут пару раз приколы были, ей звонили, терминами грузили с какойто конторы где я реганулся на неё=) вот она их отчихвостила=)))
нееее, номер телефона мой, а то ляпнет чо нибудь не то...
моя наученная посылать всех и вся=)
послали еврофунта: