FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 908

Новый комментарий
[Удален]  
_new-rena:
таак, прога на реале. сюда в сигналы как попасть?
он же не показывает по какому принципу входит в рынок и унего  не автомат так что правила могут меняться по его усмотрению
[Удален]  
Myth63:
Заверните две =)
Все шутите )))
 
Myth63:
Заверните две =)

два в одном...

а че тогда блажить на весь мир...    


[Удален]  
azfaraon:
Сказали что вы коды пишите ..ну так напишите скажем скрипт ..И пусть скажем там будет 4 мувинга ,а использую истрию торгов ,используя скрипта  определите  параметры мувингов на моменты входа в рынок используя два мувинга (пересечение ) и два на сигналы выхода ..А дальше пишите простую сову по этим принципам и проверятете дальнейшее совпадение 
не факт, что если автомат зарабатывает в тесте начнет косить также на реале. понимание приходит со временем. каждый дополнительный индюк - это новый фильтр, который делает только хуже. мне достаточно 2-х машек. сова уже написана.
[Удален]  
_new-rena:
не факт, что если автомат зарабатывает в тесте начнет косить также на реале. понимание приходит со временем. каждый дополнительный индюк - это новый фильтр, который делает только хуже. мне достаточно 2-х машек. сова уже написана.
Да знаю я это ))) Я не об этом говорил ..Я предложил вариант как определить точки входа чужой стратегии 
[Удален]  
Lesorub:

два в одном...

а че тогда блажить на весь мир...    


а я не рискнул =) у меня стоит отметка 0.7836 но меня испугало то, что продавци все что были выше 0,7850 свалили.(но уровень повесили)  так что я полагаю это корекция до 78 ,а вот от туда попробую в лонг 
[Удален]  
azfaraon:
Да знаю я это ))) Я не об этом говорил ..Я предложил вариант как определить точки входа чужой стратегии 

понял)

мне проще придумать  стратегию и написать самому, как оказалось)

[Удален]  
_new-rena:

понял)

мне проще придумать  стратегию и написать самому, как оказалось)

Ну конечно ..вот и яоб этом .Каждый придумывает  стратегию под свой мозг изначально .а потом под бабки ))) Вот в чем проблема ....А надо мозг просто отключить (убрать человека в мозгу)))))
[Удален]  
Myth63:
сигнал, создать =) и вперёд, там всё просто.

сигнал Ninja. Поставил на один из своих счетов, поэтому предыдущая история не интересует Работает с сегоднящнего дня.

Вопрос - видно его в профиле?

[Удален]  
_new-rena:

сигнал Ninja. Поставил на один из своих счетов, поэтому предыдущая история не интересует Работает с сегоднящнего дня.

Вопрос - видно его в профиле?

Видно
1...901902903904905906907908909910911912913914915...2119
Новый комментарий