FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 908
таак, прога на реале. сюда в сигналы как попасть?
Заверните две =)
а че тогда блажить на весь мир...
Сказали что вы коды пишите ..ну так напишите скажем скрипт ..И пусть скажем там будет 4 мувинга ,а использую истрию торгов ,используя скрипта определите параметры мувингов на моменты входа в рынок используя два мувинга (пересечение ) и два на сигналы выхода ..А дальше пишите простую сову по этим принципам и проверятете дальнейшее совпадение
не факт, что если автомат зарабатывает в тесте начнет косить также на реале. понимание приходит со временем. каждый дополнительный индюк - это новый фильтр, который делает только хуже. мне достаточно 2-х машек. сова уже написана.
Да знаю я это ))) Я не об этом говорил ..Я предложил вариант как определить точки входа чужой стратегии
понял)
мне проще придумать стратегию и написать самому, как оказалось)
сигнал, создать =) и вперёд, там всё просто.
сигнал Ninja. Поставил на один из своих счетов, поэтому предыдущая история не интересует Работает с сегоднящнего дня.
Вопрос - видно его в профиле?
