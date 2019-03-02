FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 909

azfaraon:
Ну конечно ..вот и яоб этом .Каждый придумывает  стратегию под свой мозг изначально .а потом под бабки ))) Вот в чем проблема ....А надо мозг просто отключить (убрать человека в мозгу)))))
Чудо котировщики только не дают мозг выключать, всё перехитрить хотят)))
 
Myth63:
а я не рискнул =) у меня стоит отметка 0.7836 но меня испугало то, что продавци все что были выше 0,7850 свалили.(но уровень повесили)  так что я полагаю это корекция до 78 ,а вот от туда попробую в лонг 

так за пищщевод их и в стойло...


_new-rena:
Чудо котировщики только не дают мозг выключать, всё перехитрить хотят)))
А вот я даже об этом не думаю ..Пусть обманут если я  проверил метод на 10 тыс сделках и принпип прибыльный  .При том что  прибыль скажем на уровне 80-250 пунктов .а стом стои на уровне 40- 160..Пусть прыгают ,а что они могут сделать то?  тупо двинуть цену на 300 пунктов просто так ? так в чем их хитрость?Почему  то очень многие думают ,чтот ктото хотчет отнять у них чтото ...Эти же мысли вам не дают раскрыться и начать думать 
azfaraon:
А вот я даже об этом не думаю ..Пусть обманут если я  проверил метод на 10 тыс сделках и принпип прибыльный  .При том что  прибыль скажем на уровне 80-250 пунктов .а стом стои на уровне 40- 160..Пусть прыгают ,а что они могут сделать то?  тупо двинуть цену на 300 пунктов просто так ? так в чем их хитрость?Почему  то очень многие думают ,чтот ктото хотчет отнять у них чтото ...Эти же мысли вам не дают раскрыться и начать думать 
согласен
_new-rena:

сигнал Ninja. Поставил на один из своих счетов, поэтому предыдущая история не интересует Работает с сегоднящнего дня.

Вопрос - видно его в профиле?

а что новый счёт не судьба ??? =))) а то по предыдущему у тя как у ишима 
Myth63:
а что новый счёт не судьба ??? =))) а то по предыдущему у тя как у ишима 

дык там концовка тока. потом вывод. там тоже с 10-ки начиналось...

Пусть так будет, типа "гадкий утёнок" ))))

_new-rena:

дык там концовка тока. потом вывод. там тоже с 10-ки начиналось...

Пусть так будет, типа "гадкий утёнок" ))))

"гадкий утёнок" ))))  

Myth63:

"гадкий утёнок" ))))  

и я о том же))))

ну вот, ситуэйшен уже поправился (+3,9%), делов то))) пущай колбасит, Ninja, мать его...)))

_new-rena:

и я о том же))))

ну вот, ситуэйшен уже поправился (+3,9%), делов то))) пущай колбасит)))

=)) ну да, до рандома... 
 
Myth63:

5351 контрольный у фунта...

куда королева отправит?

