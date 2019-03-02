FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 909
Ну конечно ..вот и яоб этом .Каждый придумывает стратегию под свой мозг изначально .а потом под бабки ))) Вот в чем проблема ....А надо мозг просто отключить (убрать человека в мозгу)))))
а я не рискнул =) у меня стоит отметка 0.7836 но меня испугало то, что продавци все что были выше 0,7850 свалили.(но уровень повесили) так что я полагаю это корекция до 78 ,а вот от туда попробую в лонг
так за пищщевод их и в стойло...
Чудо котировщики только не дают мозг выключать, всё перехитрить хотят)))
А вот я даже об этом не думаю ..Пусть обманут если я проверил метод на 10 тыс сделках и принпип прибыльный .При том что прибыль скажем на уровне 80-250 пунктов .а стом стои на уровне 40- 160..Пусть прыгают ,а что они могут сделать то? тупо двинуть цену на 300 пунктов просто так ? так в чем их хитрость?Почему то очень многие думают ,чтот ктото хотчет отнять у них чтото ...Эти же мысли вам не дают раскрыться и начать думать
сигнал Ninja. Поставил на один из своих счетов, поэтому предыдущая история не интересует Работает с сегоднящнего дня.
Вопрос - видно его в профиле?
а что новый счёт не судьба ??? =))) а то по предыдущему у тя как у ишима
дык там концовка тока. потом вывод. там тоже с 10-ки начиналось...
Пусть так будет, типа "гадкий утёнок" ))))
и я о том же))))
ну вот, ситуэйшен уже поправился (+3,9%), делов то))) пущай колбасит, Ninja, мать его...)))
ну вот, ситуэйшен уже поправился (+3,9%), делов то))) пущай колбасит)))
5351 контрольный у фунта...
куда королева отправит?