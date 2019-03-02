FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 897
А что вы думаете на счёт фунта? подыхать пошол али ще нет ))))
Спасибо !
вот что значит у нас совпали прогнозы по Еврочки )
Предполагаю фунт будет падать в месте с золотом.
а кто вперёд?
Спасибо !
на предыдущем рисунке две волны вложены одна в другую.
Типа старшая и младшая.
И ещё ...
Куплю немного
Предполагаю фунт будет падать в месте с золотом.
а мож и наоборот - расти вместе с золотом:
Золото. Оно тянет за собой фунт.
Куплю немного