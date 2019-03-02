FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 897

Ishim:
А что вы думаете на счёт фунта? подыхать пошол али ще нет ))))
Предполагаю фунт будет падать в месте с золотом.
 
Ishim:
вот что  значит  у нас совпали  прогнозы  по Еврочки )

Спасибо !
 
tuma88:
Приятно встретить понимающего человека!   (среди толп троллей)
 
Speculator_:
а кто вперёд?
 
Ishim:
Золото. Оно тянет за собой фунт.
 
tuma88:
Вот он момент, когда нужно ставить против ожидания.
 
tuma88:

на предыдущем рисунке  две волны вложены одна в  другую.

Типа старшая  и младшая.

И  ещё ...

 

Куплю немного 

 
Speculator_:
а мож и наоборот - расти вместе с золотом:


 
Speculator_:
основные картели в Англии не думаю что они разорятся )))) - чистые спекуляции, фунт сам по себе - замечателен! (сейчас короткая коррекция и ....)
 
Speculator_:

 

О чего не много?
